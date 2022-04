Poliisi epäilee parikymppistä miestä lähes 130 lapseen ja nuoreen kohdistuneista seksuaalirikoksista

Sisä-Suomen poliisi epäilee parikymppistä pirkanmaalaista miestä laajasta seksuaalirikossarjasta, jossa uhreina on lähes 130 lasta ja nuorta.

Poliisin mukaan suurin osa miehen uhreista on ollut 10–17-vuotiaita tyttöjä. Poliisin mukaan mies on tutustunut heihin eri viestisovelluksissa, missä hän on pyrkinyt saamaan heidät lähettämään itsestään alastonkuvia tai muuta seksuaalissävytteistä materiaalia.

Poliisi epäilee myös, että mies on tavannut joitain uhrejaan ja heidän välillään on ollut fyysisiä seksuaalisia tekoja.

– Useisiin tekoihin on liittynyt myös uhkailua siitä, että epäilty levittää uhrin arkaluonteisia kuvia eteenpäin, ellei uhri lähetä itsestään arkaluonteista materiaalia. Lisäksi joissakin teoissa epäilty on tarjonnut rahaa, tupakkaa, alkoholia tai huumausainetta vastineeksi nuoren antamista seksuaalisista teoista, poliisin tiedotteessa kerrottiin.

Poliisin tiedossa on joitain yksittäisiä uhreja, joiden arkaluonteista materiaalia on levitetty. Poliisin mukaan epäilty on myös lähettänyt itsestään nuorille seksuaalissävytteistä materiaalia.

Uhreja todennäköisesti vielä lisää

26-vuotias mies on ollut rikosepäilyjen vuoksi vangittuna viime vuoden syyskuun lopulta lähtien. Hänen vangitsemistaan jatkettiin viime viikolla.

Poliisi epäilee miestä kaikkiaan 230:stä eri rikoksesta: useista törkeistä lapsen seksuaalisista hyväksikäytöistä, lapsen seksuaalisista hyväksikäytöistä, seksuaalipalvelujen ostamisista nuorelta, pakottamisista seksuaaliseen tekoon, seksuaaliseen tekoon pakottamisen yrityksistä sekä törkeästä huumausainerikoksesta.

Tekojen epäillään alkaneen vuonna 2016 ja jatkuneen aina viime syksyyn saakka, poliisi kertoo. Poliisi pitää todennäköisenä, että uhreja tulee ilmi vielä lisää esitutkinnan edetessä.

– Poliisi on ollut jo yhteydessä tiedossa oleviin uhreihin ja heidän huoltajiinsa. Suuri osa heistä on jo kuultu esitutkintaan. Kun uusia uhreja tunnistetaan, poliisi tulee olemaan yhteydessä heihin ja heidän huoltajiinsa, tiedotteessa sanottiin.

Syyte miestä vastaan pitää nostaa viimeistään 30. syyskuuta.