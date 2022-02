Poliisi huutokauppaa peurana ammutun hirven ruhon – Naarashirvi kaatui Urjalassa

Sisä-Suomen poliisi huutokauppaa Urjalassa ammuttua hirven ruhoa. Aikuinen naarashirvi on ammuttu metsästyksen yhteydessä 14. helmikuuta. Ampujan on ollut tarkoitus ampua peuraa, mutta kaadon jälkeen eläin on todettu hirveksi. Tapahtunutta tutkitaan metsästysrikoksena ja poliisin takavarikoima hirven ruho myydään tarjouskaupalla. Tarjouskaupan kohteena oleva hirvi on noin puolitoistavuotias aikuinen ja sen painoksi on arvioitu 140–150 kiloa. Hirven ruhoa...

