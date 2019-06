Poliisi: Ilmoita hätäkeskukseen, jos näet tämän Hämeenlinnasta kadonneen hoikan miehen

Hämeen poliisi kaipaa yleisön havaintoja Hämeenlinnasta kadonneesta vuonna 1999 syntyneestä miehestä.

Miestä ei epäillä rikoksesta, vaan poliisi tarkoituksena on löytää henkilö hänen vointinsa tarkastamista varten.

Vuonna 1999 syntyneen miehen pituus on noin 170-180 senttiä ja hän on erittäin hoikka. Miehellä on luonnonkihara polkkatukka ja jalassaan hänellä on mahdollisesti ruskeat kengät.

Poliisin mukaan mies saattaa vältellä ihmiskontaktia.