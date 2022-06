Poliisi kauppaa valtion takavarikoimaa UB-rikollispomon kiinteistöä – korkein tarjous kesken jääneistä rakennuksista tällä hetkellä vain 32 000 euroa

Itä-Uudenmaan poliisi myy huutokaupalla Porvoon Ilolasta Paronintie 45:ssä sijaitsevaa, valtion takavarikoimaa kiinteistöä, jonka United Brotherhood -rikollisjengin johtaja Tero Holopainen rakensi 2016.

Holopainen tuomittiin joulukuussa 2020 lähes 10 vuoden vankeuteen ja Helsingin hovioikeus vahvisti tammikuussa 2022 Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden päätöksen jengin lakkauttamisesta.

Keskusrikospoliisilla oli syyskuussa 2019 mittava operaatio, jossa hyökättiin myytävälle kiinteistölle. Kiinniottojen lisäksi sieltä tehtiin aseiden ja huumausaineiden takavarikkoja.

Huutokaupan kohde on 4,35 hehtaarin kiinteistö, jolla on kaksi erillistä, 88,5- ja 73 neliön suuruiset talot, sekä huolto-/autotallirakennus ja varastotilaa. Huutokauppa päättyy 22. heinäkuuta kello 13. Tällä hetkellä on korkein tarjous 32 000 euroa.

Pihapiiriin ja sen tuntumaan on rakannettu metalliaita ja sisääntuloon lukittava portti. Rakennuksissa on tehty kotkalaisen rakennusinsinöörin 29. huhtikuuta tekemä kuntotarkastus, joka toteaa kiinteistöllä lukuisia keskeneräiseksi jääneitä kohteita.

Esimerkiksi pihan maatäyttö on jäänyt keskeneräiseksi, sadevesisyöksyt on asentamatta, ovi puuttuu, perusmuurilevy on rikki, tukimuurissa on merkkejä kosteudesta ja ulkoseinissä on keskeneräisyyttä, samoin portaikoissa ja listoissa, ikkuna- ja vesipeltejäkin puuttuu.

Kattorakenteissa, sekä sisällä märkätiloissa ei ole korjausta vaativia puutteita, eikä keittiössäkään normaalista poikkeavaa kosteutta yhden laatan kiinnitystä lukuunottamatta. Yläkerrassa on keskeneräinen wc.

Kellarikerros on keskeneräinen ja talousrakennus ei ole myönnetyn rakennusluvan mukainen eli yksikerroksinen.

Lämmitysjärjestelmässä ei havaittu puutteita, mutta yksittäisiä laitteita ei ole testattu. Sähkötyöt on keskeneräisiä, ilmanvaihtokone ei ole suunnitelmien mukainen.

Yksityiskohtainen raportti kuntotarkastuksesta löytyy myös liitteenä huutokaupat.com-sivustolta löytyvästä myynti-ilmoituksesta, jonka liitteissä on kuntotarkastuksen lisäksi karttaote, kiinteistörekisteriote, lainhuutotodistus, esite ja valokuvia.

Kohde myydään korkeimman tarjouksen mukaan.

Rikosylitarkastaja Juha Henttala muistuttaa ilmoituksessa, että huutokauppaan voi osallistua myös henkilökohtaisesti paikan päällä jättämällä myyjälle tarjouksen. Itä-Uudenmaan poliisilaitos ja ostaja sitoutuvat kirjaamaan kaikki tarjoukset järjestelmään.

Tarjouksen tehnyt hyväksyy nämä myyntiehdot suorittaessaan huudon. Huutajalla on ennen tarjouksen tekemistä velvollisuus tutustua kyseiseen kiinteistöön, dokumentteihin ja asiakirjoihin.

Ostaja ei jälkikäteen voi vedota sellaiseen seikkaan, joka olisi ennakkotarkastuksessa voitu havaita.