Poliisi kehottaa valppauteen: internetissä kaupitellaan olemattomia pääsylippuja kesätapahtumiin

Poliisi varoittaa kesätapahtumiin pääsylippuja kauppaavista huijareista.Sisä-Suomen poliisin tietoon on tullut tapauksia, joissa loppuun myydyille festareille on myyty olemattomia lippuja. Asiakas on ostanut lipun internetin kautta, mutta ei ole saanut lippua itselleen.Kaupankäynti on alkanut joko niin, että myyjä on tarjonnut itse lippua myytäväksi tai vastannut ostajan julkaisemaan ostoilmoitukseen internetin kauppapaikalla.Poliisi kehottaa hankkimaan liput luotettavista lähteistä virallisia…