Poliisi: Kokoontumisrajoitukset muistettava vappunakin – Myös alkoholin juomiseen toivotaan malttia

Komisario Ari Turunen Hämeen poliisista toivoo kansalaisten noudattavan tänä vappuna hallituksen toistaiseksi voimassa olevia ohjeita koronatilanteeseen liittyen.

Hän toivoo erityisesti vanhempien painottavan asiaa lapsilleen.

– Isoissa kokoonpanoissa ei tulisi kokoontua vapunjuhlintaan. Perinteisille vappukokoontumispaikoille ei pitäisi mennä, koska niissä rupeaa äkkiä muodostumaan isompia ryhmiä, jotka muodostavat riskin koronan tarttumiselle.

– Jos jossain on rauhanomaisia, alle kymmenen hengen piknikkejä, poliisi ei tule tällaisiin puuttumaan, ellei niissä esiinny järjestyshäiriöitä. Poliisi toteuttaa vapunvieton valvontaa ensisijaisesti ohjein, neuvoin ja kehotuksin, Turunen lisää.

Ari Turusen mukaan poliisi on varautunut vapunvieton turvaamiseen ”asianmukaisilla resursseilla”.

– Partioita on liikkeellä, ja poliisi on läsnä kansalaisten keskuudessa. Partion puoleen voi kääntyä, jos ihmisillä on kysyttävää koronasta tai muusta.

Lisäksi Hämeen poliisin Hämeenlinnan Ankkuritiimi tekee vappuaattona kenttävalvontaa niin kaupungin keskustassa ja ympäristökunnissa. Tiimi keskittyy erityisesti nuorien suosiossa olevien kokoontumispaikkojen valvontaan.

Komisario Ari Turunen muistuttaa myös kotona juhlimisen vaaroista.

– Jos kansalaiset pysyvät kotona ja alkoholia juodaan runsaasti, se saattaa lisätä kotihälytystehtävien määrää. Poliisi toivottaa rauhallista vappua kaikille: malttia käyttäytymiseen ja alkoholin juomiseen. Ja muistkaa kokoontumisrajoitukset! HÄSA