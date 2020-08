Poliisi muistuttaa kertaamaan turvallista somen käyttöä lasten kanssa – "Aika tavallinen tapaus on sellainen, jossa ikätoveri yllyttää lasta ottamaan alastonkuvan"

Poliisi muistuttaa vanhempia kertaamaan kouluikäisten lasten kanssa puhelimen ja etenkin sosiaalisen median turvallista käyttöä.

– On hyvä tiedostaa jo kouluelämän alkuvaiheessa, että koulukiusaaminen on enenevässä määrin siirtynyt sosiaaliseen mediaan. Näistä asioista keskustellaan usein kouluissa luokanopettajan johdolla, mutta keskustelua on hyvä käydä myös kotona koulun alkaessa, toteaa rikosylikonstaapeli Varpu Saapunki poliisin tiedotteessa.

Poliisin mukaan puhelinetiketin kertaaminen on yhtä tärkeää kuin muukin kouluun valmistautuminen. Pienet lapset eivät vielä ymmärrä tilanteita, jotka saattavat olla heille vahingollisia.

Tuntematon voi esimerkiksi lähestyä lasta alastonkuvilla, ja pyytää lasta lähettämään samanlaisia. Lapsi voi pitää tilannetta vain hauskana. Sosiaalinen media on kuitenkin käsittämättömän nopea ja armoton tiedonvälityskanava. Viattomaksi vitsiksi ajatellun kuvan lähettäminen voi johtaa koulukiusaamiseen tai pahimmassa tapauksessa kuvan päätymiseen seksuaalirikollisen haltuun.

– Toinen aika tavallinen tapaus on sellainen, jossa lapsen ikätoveri yllyttää lasta ottamaan alastonkuvan ja jakavan sen hänelle. Yhtäkkiä kuva onkin koko koululuokan WhatsApp-ryhmässä ja sitä on jaettu jo lukuisiin muihin ryhmiin. Lapsi tuntee olonsa nolatuksi eikä uskalla enää mennä kouluun kiusaamisen ja ilkkumisen pelossa, Saapunki kertoo.

Lasta pitää muistuttaa, että kaikki kuvat, joita hän jakaa pikaviestimessä tai somessa, ovat siellä pysyvästi.

– Pieni lapsi ymmärtää asian ehkä paremmin, jos pyytää häntä miettimään voisiko kuvan laittaa koulun seinälle siten, että se on siellä vielä viiden vuoden kuluttua nähtävillä, Saapunki neuvoo.

Huoltajien olisi hyvä huolehtia, että lapset noudattavat ikärajoja, eivätkä luo someprofiileja väärällä iällä. Poliisi kehottaa huoltajia myös perehtymään sovelluksiin, joita lapsi haluaa puhelimeensa ladata. Joidenkin sovellusten kautta kuka tahansa voi ottaa lapseen yhteyttä.