Poliisi muistuttaa: Tärkeintä on liikkujan asenne

Liikennesektorin johtaja, ylikomisario Jouni Takala kertoo tiedotteessa, että liikenteen puheenaiheet ovat usein sidottuja vuodenaikoihin.

– Näin syksyllä ihmisiä puhuttavat heijastimet, tai oikeastaan niiden käyttämättömyys, ajoneuvojen valot ja rengasasiat. Kelien muuttuessa liukkaammiksi siirtyy keskustelu kunnossapitoon, milloin on lunta liikaa ja liukkautta torjuttu puutteellisesti.

Keväällä puheenaiheeksi nousevat kaksipyöräiset.

– Taas on uusi ikäluokka saavuttanut mopoiluun vaadittavan iän. Se nostaa verenpainetta lähiympäristössä, ja vähän laajemminkin.

– Pyöräily lisääntyy ja osalta on unohtunut, että liikennesäännöt koskevat myös pyöräilijöitä. Jalankulkijoita ja autoilijoita harmittaa, Takala jatkaa.

Ylikomisarion mukaan puheet muuttuvat taas, kun kelit ovat kääntyneet kesäisiksi, autoihin on saatu kesärenkaat alle ja ely on käskenyt urakoitsijoita vaihtamaan normaalit nopeusrajoitukset talvirajoitusten tilalle.

– Valitettavan monelle se tarkoittaa ajokieltoa, kun mökkireissulla ”paloi hihat” ja nopeus nousi liikaa yli sallitun ohittaessa sitä tien tukkoa. Kyseessä on siis mahdollinen törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen ja ainakin alkukesä pilalla. Odotellaan taas syksyn pimeitä ja puhutaan heijastimista.

Takala muistuttaa, että toki vuoden puheisiin mahtuu paljon muutakin kestoaiheiden lisäksi.

– Se, mikä puhuttaa tasaisesti läpi vuoden on rattijuopumus. Kyllä siinäkin nousevat piikit juhannuksen ja pikkujouluajan ympärille. Pysyväksi on muodostunut huumerattien noin 40 prosentin osuus kiinnijääneistä, hyvä muistaa tämäkin kannabiskeskustelussa. Tuo ilmiö tuskin vähenee, jos mennään huumeiden osalta sallivampaan ajatteluun.

Takala kertoo, että raskaan liikenteen käytös ja nopeudet ovat tasaisesti palautteiden aiheena poliisin suuntaan.

– Yleensä paino siinä, että miksi poliisi ei valvo. Liikenteen osalta poliisille tulleista palautteista suurin osa koskee käytettyjä nopeuksia. Usein vielä niin, että palautteen antajan lähiympäristössä ”kaahataan”.

Poliisi on Takalan mukaan kiitollinen saamastaan palautteesta.

– Niiden avulla pystymme oikeasti suuntaamaan sitä käytettävissä olevaa valvontaresurssia. Aina emme voi panostaa vaadittua määrää valvontaa tiettyyn paikkaan, valvontaa vaativia paikkoja on yksinkertaisesti liikaa suhteessa resurssiin.

Liikenneturvallisuus koostuu monista tekijöistä. Kuten siitä, millainen katu- ja tieverkko on käytössä, millaisella kalustolla siellä liikutaan ja millaisen opetuksen liikkumiseen tai ajoneuvon kuljettamiseen liikkujat ovat saaneet.

– Ehkä tärkein on se liikkujan asenne, olipa sitten liikkeellä kävellen tai rekalla, asenne on läsnä aina. Monet onnettomuudet ja vaaratilanteet olisivat olleet vältettävissä asenteella, missä lähdetään toisen huomioimisesta ja joskus jopa omista oikeuksista hieman tinkimällä.

Takala alleviivaa, että tieliikennelaki uudistuu 1.6.2020.