Poliisi pyytää vihjeitä Porraskosken voimalan tulipalosta – "Vaikuttaa tahallaan sytytetyltä"

Hämeen poliisi pyytää havaintoja Porraskoskelta lauantain 4.4. ja sunnuntain 5.4. väliseltä ajalta. Poliisi epäilee, että Porraskosken voimalaitoksessa viikonloppuna syttynyt tulipalo on tahallaan sytytetty. Asiaa tutkitaan rikosnimikkeellä tuhotyö.

– On olemassa selvät merkit siitä, että rakennukseen on tunkeuduttu, ja tulipalo on saanut alkunsa sisätiloista, tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Marko Mäkinen sanoo.

Tulipalon syttyessä voimalaitos ei ollut käytössä. Palosta ei aiheutunut henkilövahinkoja eikä mittavia omaisuusvahinkoja.

Havainnot voi ilmoittaa sähköpostitse osoitteeseen pitkakestoinentutkinta.kh.hame@poliisi.fi tai vihjepuhelimeen, p. 0295 437 746.