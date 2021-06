Poliisi tiedusteli seksin hintaa seminaarin puhujalta, toinen ryyppäsi pakkopalautuslennolla Bagdadiin – Kävimme läpi Hämeen poliisin kurinpitokuulemiset vuosilta 2015–2021

Päihteiden käytöllä on keskeinen osa suomalaisten rikollisuudessa ja häiriökäyttäytymisessä, ja myös Hämeessä poliisin virkamiesoikeudelliseen menettelyyn päätyneiden tapausten joukossa on useita humalassa hölmöilyjä. Käyttäytymisvelvoitteen rikkominen on johtanut jopa irtisanomisiin.