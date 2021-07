Poliisi tutkii kuolemansyytä, ihminen kuoli poliisin kyydissä matkalla Forssasta Hämeenlinnaan

Poliisin kuljetettavana ollut henkilö on menehtynyt kuljetuksen aikana matkalla Forssasta Hämeenlinnaan. Kuolemantapaus sattui tiistaina 27. heinäkuuta. Länsi-Uudenmaan poliisi tiedotti asiasta sen jälkeen, kun toimitus kysyi asiasta poliisilta. Asiaa tutkitaan kuolemansyyn selvittämisenä Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksella. Tapahtumasta on tehty kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain edellyttämä ilmoitus syyttäjälle. Viranomaisen vastuulla on tutkia poliisin hallussa sattuneet kuolintapaukset. Tämän tapauksen tutkii Länsi-Uudenmaan…