Poliisi varoittaa pankkien nimissä tehdyistä kalastelusoitoista – Älä anna verkkopankkitunnuksiasi huijarille

Poliisin tietoon on viime aikoina tullut tapauksia, joissa erityisesti vanhuksille on soiteltu eri pankkien nimissä ja kalasteltu puhelimessa verkkopankkitunnuksia. Tapaukset ovat voimakkaassa kasvussa.– Toimintatapa on näissä tapauksissa noudattanut samaa kaavaa: tunnuksia kalasteleva huijari soittaa tuntemattomasta tai prepaid-numerosta ja esiintyy esimerkiksi pankin turvayksikön edustajana tai keskuspankin tarkastajana. Sen jälkeen soittaja kysyy, onko korttia käytetty ja väittää,…