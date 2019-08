Poliisipäällikkö vahvistaa avin selvityksen haitallisesta kuormituksesta poliisityössä: “Raja on tullut vastaan”

Hämeen poliisi sai kritiikkiä Etelä-Suomen aluehallintoviraston (Avi) poliisiin kohdistamassa työsuojeluvalvonnassa. Selvityksen mukaan suuri työmäärä aiheuttaa haitallista kuormitusta poliisin ammatissa ja erityisesti rikostutkinnassa.

Hämeen poliisin poliisipäällikkö Ilkka Koskimäki vahvistaa avin näkemyksen.

– Raja on tullut vastaan. Vaikka hypittäisiin minkälaista pituutta, niin kyllä me väkeä tarvitaan, linjaa Koskimäki.

Resurssitarpeisiin ei ole toistaiseksi vastattu. Kaikkia työtehtäviä, kuten kotietsintöjä, ei aina ehditä tehdä niin kuin ne haluttaisiin tehdä.

– On pakko tehdä hyvin raakaakin priorisointia välillä, Koskimäki kertoo.

Priorisoinnilla on varjopuolensa. Koskimäki korostaa, että rikostutkinnan rutiinityöt täytyisi pystyä hoitamaan kunnolla, jotta vaikeammistakin tapauksista voitaisiin selvitä.

– Resursseja tarvitaan koska jos päivittäinen rikostutkinta vuodesta toiseen ontuu, ei vakavampiakaan rikoksia kyetä selvittämään. Ei vakavia rikoksia kukaan opi tutkimaan, jos pohja ei ole kunnossa.

Pitkäjänteistä henkilöstösuunnittelua kaivattaisiin

Koskimäen mukaan poliisien kokeman haitallisen kuormituksen taustalla on työn rankka luonne.

– Työssä näkee kärsimystä, surua, murhetta ja kaikenlaista ikävää. Siihen kun yhdistyy työmäärä ja osaamisvaatimukset joita edellytetään, niin niiden yhteissummasta se tulee.

Hämeen poliisissa on tehty toimenpiteitä haitallisen kuormituksen vähentämiseksi. Työoloja on pyritty parantamaan, ryhmistä on myös tehty mahdollisimman toimivia ja rikospoliisissa on tehty rakenteellisia muutoksia.

– On myös virkistystoimintaa, joka ovat tietysti vain pieni osa ratkaisua. Mutta osa sitä kokonaisuutta, Koskimäki sanoo.

Ilman lisäresursseja kuormitusta vähentäviä toimia voidaan kuitenkin tehdä vain rajallisesti.

– Aina pystytään tekemään kehittämistyötä ja sitä onkin tehty etenkin Hämeenlinnassa, mutta jossakin se raja menee. Voin itse vilpittömästi sanoa, että nyt se on mennyt.

Koskimäki sanoo, että Hämeen poliisi tarvitsisikin nyt pitkäjänteistä henkilöstösuunnittelua ongelmien kitkemiseksi. HÄSA

Lue lisää aiheesta: Hämeen poliisi avin seurannassa: Suuri työmäärä aiheuttaa haitallista kuormitusta etenkin rikostutkinnassa