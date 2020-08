Polkupyöräkauppa ennennäkemättömässä nosteessa koronan takia – "Muutos on ollut merkittävä"

Korona-aika on muuttanut suomalaisten pyöräilykulttuuria.

Tätä mieltä on polkupyöriä maahantuovan Tunturi-Hellbergin maajohtaja Riku-Pekka Mikkonen.

– Muutos on ollut merkittävä. Perheet ovat alkaneet pyöräillä yhdessä, koska se on korona-aikana turvallista yhteistä liikuntaa, Mikkonen toteaa.

– En ole koskaan nähnyt niin paljon pyöräilijöitä kuin tänä kesänä olen nähnyt.

Tämä näkyy myös polkupyörien menekissä.

Mikkonen kertoo, että tänä vuonna Tunturi-Hellberg jatkaa kasvuaan jo kolmatta vuotta, ja kevään ja kesän myynti antaa odottaa erittäin hyvää tulosta.

Maajohtaja kertoo, että joidenkin suosituimpien mallien saatavuudessa on ollut vaikeuksia, mutta muuten korona-virus ei ole vaikuttanut Tunturi-Hellbergin maahantuomien pyörien määrään.

Maahantuojan pyörät ja komponentit tehdään pääosin Euroopassa, eikä tehtaita ole suljettu.

– Sähköpyörien myynnissä on ollut isoja piikkejä, joten välillä niiden saamisessa on ollut haastetta.

Pyöräliikkeessä tehdään pitkää päivää

Pyörämyynti Hatunen Parolassa on tehnyt pitkää päivää useamman kuukauden ajan pyörämenekin takia.

– Onhan tämä ollut ennennäkemätöntä. Pyöriä on myyty hurjia määriä jo oikeastaan viime syksystä lähtien, koska oli sellainen talvi, ettei talvea oikeastaan ollut, Piia Hatunen kertoo.

”Ostajissa on ollut paljon niitä, jotka ovat aloittaneet uuden pyöräilyharrastuksen.”

Korona-virus lisäsi pyöräkauppaa keväällä. Siinä vaiheessa, kun kuntosalit ja muut harrastuspaikat sulkivat ovensa, kansa halusi kuntoilla pyöräilemällä.

Etenkin sähköavusteiset pyörät sekä maastopyörät ovat olleet suosittuja.

– Ostajissa on ollut paljon niitä, jotka ovat aloittaneet uuden pyöräilyharrastuksen, Hatunen kommentoi.

Hatusen pyöräliikkeellä on ollut suuren menekin takia jonkinlaisia vaikeuksia saada suosituimmista malleista eri värivaihtoehtoja, mutta muuten tavarantoimittajilta on tullut joka viikko uusia pyöriä ja varaosia.

Liike on tunnettu myös laajasta varastosta.

– Tällä viikolla meillä oli joulu, kun saimme maahantuojalta ison lähetyksen pyöriä.

Myyntitahdissa ei hiljentymisen merkkejä

Forssassa toimivan Urheilu-Kennin pyörämyynti on ollut kiivasta kevään ja kesän ajan.

– Kun yleensä huhtikuu on se kovin myyntikuukausi, niin tänä vuonna sama tahti on jatkunut kesään asti. Eikä myyntitahdissa ole minkäänlaisia hiljentymisen merkkejä, kauppias Pia Kenni-Kujala kertoo.

Artikkeli jatkuu kuvan jälkeen.

Myös pyöräilykypärien menekki on ollut kovaa, joka kauppiaan mukaan kertoo siitä, että pyöräily harrastuksena on kovassa nosteessa.

– Sen näkee myös siitä, että meillä on huollon puolella ollut kova hulina huhtikuusta lähtien.

Pia Kenni-Kujala kertoo, että korona-aikana joistain suosituimmista pyörämalleista on ollut vaikeaa saada kaikkia runko-kokoja myyntiin.

Myös pyörävarkaudet lisääntyneet

Jos on pyöräkauppiailla ollut kiireiset ajat, myös pyörävarkaat ovat olleet ahkeria.

Poliisi tiedotti Facebook-sivullaan, että polkupyörävarkauksien määrä on huimassa nousussa Suomessa.

Poliisin tilastojen mukaan heinäkuun puoliväliin mennessä Suomessa on varastettu polkupyöriä paljon enemmän kuin vuotta aikaisemmin.