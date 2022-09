Porin kaupunginjohtajahaun ehdokasjoukko tiivistyy – Näin kävi Hämeenlinnan Markku Rimpelälle, tässä viiden kärki

Porin kaupunginhallituksen valitsema haastatteluryhmä on päättänyt lähettää johtaja-arviointiin viisi kaupunginjohtajaksi hakenutta. Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) on mukana viiden ehdokkaan joukossa. Mukana on edelleen myös Hattulan entinen kunnanjohtaja Lauri Inna. Sen sijaan Hämeenlinnan strategiajohtaja Markku Rimpelää ei lähetetty johtaja-arviointiin. Rimpelä oli mukana vielä niiden seitsemän ehdokkaan joukossa, jotka kutsuttiin 13. syyskuuta pidettyihin haastatteluihin. Johtaja-arviointiin...