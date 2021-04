Pörssiyhtiö ripusti Hämeenlinnan katuvalot täyteen luvattomia mainoksia - "Siinä on ollut selkeästi virhe"

Hämeenlinnassa on kummasteltu Telian verkkoyhteyksiä mainostavia isoja kylttejä, joita on ripustettu katuvalopylväisiin. Omakotitalovaltaisilla alueilla, kuten Kaurialassa ja Tiiriössä, mainoksia on ilmestynyt lähes joka toiseen pylvääseen. Ovatko asuinalueiden katuvalopylväät muuttuneet yleisiksi mainospaikoiksi ja ovatko Telian mainokset siellä luvallisesti, katuvaloista vastaava sähköasiantuntija Hannu Rastas Hämeenlinnan kaupungilta? – No eivät ole, eivätkä ne ole siellä luvan kanssa. Rastaan…