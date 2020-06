Panssariprikaatin kevätsuunnitelmat menivät uusiksi – Everstiluutnantti näkee poikkeusoloissa myös hyviä puolia

Korona pisti Parolannummella toimivan Panssariprikaatin tärkeysjärjestyksen uuteen uskoon. Alkuvuonna prikaatissa keskityttiin suureen koulutusuudistukseen, joka muun muassa muutti koulutusta kurssimuotoiseksi ja lisäsi verkko- ja virtuaalikoulutusta.

Prikaatin koulutuspäällikkönä toimivan everstiluutnantti Kalle Laurilan mukaan uudistuksesta saadut kokemukset olivat rohkaisevia. Poikkeusoloissa huomio kiinnittyi kuitenkin keskeisen koulutuksen turvaamiseen.

– Kaikille on turvattu esimerkiksi ampumaohjelmiston mukaiset kovapanosammuntojen toteutukset, jotka ovat suorituskyvyn kannalta ehkä se tärkein kokonaisuus, Laurila sanoo.

Uudistus jakaa mielipiteitä

Prikaatin Varusmiestoimikunnan puheenjohtajan Santeri Hulkon mukaan koulutusuudistuksesta ei ole paljastunut mainittavia epäkohtia, mutta mielipiteitä jakanut uudistus on vaatinut paljon sopeutumista sekä varusmiehiltä että kantahenkilökunnalta.

Hulkko on itse kokeillut sähköistä ammuntasimulaattoria ja kehuu uusien koulutusmateriaalien käytännöllisyyttä.

– Sähköisestä järjestelmästä on voinut tarkastella esimerkiksi sulkeisharjoituksia. Se on ollut erittäin hyvä, että on enemmän havainnollistavaa materiaalia.

– Aika usein puhelimien käyttö on kuitenkin kiellettyä ja metsässä ollaan usein ilman nettiä, joten kyllä vihkoset ovat edelleen tärkeitä, Hulkko lisää.

Koulutuksen rakenne meni uusiksi

Hulkon tietojen mukaan koulutuksesta ei ole poikkeusoloissa karsittu mitään olennaista, mutta opintojen rakennetta on jouduttu muuttamaan. Esimerkiksi aliupseerikurssi lyhentyi kahdestatoista viikosta kahdeksaan.

– Aamusta iltaan on ollut tekemistä. Samalla palveluksesta on tullut vähän raskaampaa, mutta toisaalta lomatkin ovat olleet pidemmät, alikersantti Hulkko kertaa varusmiesten kokemuksia aliupseerikoulutuksesta.

Täysin ongelmitta kevät ei ole sujunut. Joissain tapauksissa on Hulkon mukaan käynyt niin, että koulutuksen teoriapuoli on tullut vasta käytännön taistelukoulutuksen jälkeen.

Poikkeusoloissa myös hyviä puolia

Isot kansalliset ja kansainväliset harjoitukset peruttiin keväällä myös Panssariprikaatin osalta. Laurilan mukaan eniten jouduttiin tinkimään joukkojen välisen yhteistoiminnan harjoittelusta.

– Otetaan esimerkiksi joukkueenjohtajan ja tulenjohtajan välinen yhteistoiminta. Sitä ei päästy siinä määrin toteuttamaan, mitä olisi ollut tarpeen, Laurila sanoo.

Yhden saapumiserän koulutusmuutokset eivät koulutuspäällikön mukaan vaikuta heikentävästi prikaatin suorituskykyyn. Poikkeusolot eivät hänen mielestään ole olleet pelkästään huono asia.

– Joukkojen henki ja varusmiesjohtajien taidot ovat kehittyneet paremmin, kun on oltu pidempiä aikoja maasto-olosuhteissa.

Kesällä kotiutuneille asevelvollisille ei ole näillä näkymin tiedossa ylimääräisiä kertausharjoituksia poikkeusolojen takia.

Keväällä peruttiin kertausharjoitukset ja vapaaehtoiset harjoitukset, jotka oli suunniteltu alkavaksi 31.7. mennessä. Elokuusta lähtien harjoituksia järjestetään koronatilanne huomioiden. HÄSA