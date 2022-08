Prinsessa Dianan kuolemasta tulee kuluneeksi 25 vuotta, ja hänen perintönsä elää edelleen vahvana

Dianan elämäntyön merkittävin osa on vähäosaisten aseman nostaminen julkisuuteen.

Elokuun viimeisen päivän varhaisaamussa vuonna 1997 maailman mediassa levisi kulovalkean tavoin uutinen prinsessa Dianan kuolemasta. Prinsessa seurueineen oli joutunut vakavaan auto-onnettomuuteen Pariisissa. Diana kuoli sairaalassa pelastusyrityksistä huolimatta.

Turmassa kuolivat myös hänen seuralaisensa Dodi al-Fayed ja autoa kuljettanut Henri Paul. Sittemmin kävi ilmi, että Paul oli ollut juovuksissa, kun hän ajoi huomattavaa ylinopeutta valokuvia kärkkyneitä paparazzeja karkuun. Onnettomuudesta selvisi elossa vakavasti loukkaantunut henkivartija.

Prinsessan kuolema käynnisti valtavan julkisen spektaakkelin, sillä Diana oli yksi maailman seuratuimmista ihmisistä, ellei seuratuin. Hänen hautajaisiaan katsoi televisioista arviolta yli kaksi miljardia ihmistä. Muun muassa Dianan Lontoon-asunnon Kensingtonin palatsin edusta täyttyi kukkamerestä ja surevien ihmisten tervehdyksistä.

Sairaat ja vähäosaiset

Jos sosiaalista mediaa olisi prinsessan elinaikana ollut, Diana olisi eittämättä ollut yksi sen kirkkaimpia vaikuttajia ja tähtiä ja olisi todennäköisesti käyttänyt mediaosaamistaan ja vaikutusvaltaansa hänelle läheisiin hankkeisiin.

Millaisen perinnön siis jätti prinsessa, joka oli kuollessaan vasta 36-vuotias? Hänen viimeiseksi viralliseksi työtehtäväkseen Britanniassa jäi heinäkuinen vierailu lontoolaisen sairaalan lastenosastolla.

Prinsessan merkittäväksi ansioksi voidaan lukea, että hän onnistui kiinnittämään huomiota yhteiskunnan vähäosaisten, kuten aids-potilaiden ja kodittomien, asemaan. Kodittomien tilanteeseen ja auttamiseen prinsessa tutustutti Centrepoint-järjestön kautta myös poikansa Williamin ja Harryn. Prinssi William onkin jatkanut äitinsä työtä kodittomien aseman parantamiseksi.

Aids oli vielä 1980-luvulla outo ja pelottava kuolemanvakava tauti, jota sairastaviin kohdistui joukko ennakkoluuloja ja pelkoja. Näin ollen sitä, että prinsessa kätteli kameroiden edessä aids-potilasta vuonna 1987 ilman käsineitä, pidettiin aikanaan merkittävänä eleenä hälventämään tautiin liittyvää stigmaa ja tietämättömyyttä. Näihin aikoihin monet luulivat vielä, että hiv-infektio tai aids voisi tarttua kosketuksesta.

Nykyisillä lääkehoidoilla hiv-tartunta ei yleensä lyhennä elinikää, ja tartunnan saanut voi elää tavallista elämää.

Työ maamiinoja vastaan

Prinsessa työskenteli myös maamiinojen vähentämisen puolesta ja toi julkisuuteen niiden aiheuttamia tuhoja muun muassa Angolan-vierailullaan tammikuussa 1997, jolla hän tapasi miinaonnettomuuksien uhreja. Matkallaan prinsessan nähtiin suojavarustukseen pukeutuneena myös kävelevän miinavaara-alueella.

Vierailun jälkeen prinsessa kirjoitti Britannian Punaiselle Ristille kirjeen, jossa hän kertasi kokemaansa. Diana oli paikallisen Punaisen Ristin aktiivi pitkään.

– Jos minun matkani on mitenkään auttanut tuomaan näkyväksi tätä kauheaa ongelmaa, ovat hartaat toiveeni täyttyneet.

Angolaan on arvioitu kylvetyn jopa parikymmentä miljoonaa miinaa maan pitkän sisällissodan vuosina. Maaseutualueilla varoitetaan yhä maamiinavaarasta.

Esimerkiksi maamiinakieltoa ajaneen kansainvälisen yhteistyöelimen ICBL:n (International Campaign to Ban Landmines) aktiivi ja kansalaisjärjestöjohtaja Paul Hannon on kiittänyt prinsessan vaikutusta. ICBL palkittiin työstään Nobelin rauhanpalkinnolla vuonna 1997.

– Siihen aikaan prinsessa oli todennäköisesti maailman tunnetuin ihminen ja siksi se, että hän tapasi maamiinaonnettomuuksista selvinneitä oli aika uskomatonta. Hän osoitti myötätuntoaan ihmisille, jotka eivät sitä yleensä saa, ja mielestäni se oli herätys meille kaikille.

Prinssi Harry teki vastaavanlaisen matkan Angolaan kolmisen vuotta sitten. Harrysta otetut kuvat ovat hyvin samantyyppisiä kuin hänen äidistään vuosia aiemmin kuvatut.

Niin kutsuttu Ottawan miinakieltosopimus solmittiin vuonna 1997, ja se astui voimaan vuonna 1999. Suomessa eduskunta hyväksyi sopimukseen liittymisen loppuvuodesta 2011, ja se astui voimaan Suomessa vuonna 2012.

Tyyli-ikoni ja muodin edelläkävijä

Lady Diana Spencer avioitui kesällä 1981 vastikään 20 vuotta täytettyään prinssi Charlesin kanssa. Seremonioita seurasi televisiosta ja radiosta arviolta jopa miljardi ihmistä. Lontoon kaduilla innokasta hääyleisöä oli sadoin tuhansin hurraamassa nuorelleparille.

Kihlausaikana, häissä ja tuoreena vaimona Dianan pukeutuminen ei herättänyt varauksetonta ihailua. Kun vuodet kuluivat, prinsessa löysi tyylinsä, joka muodostui yhä rohkeammaksi ja itsevarmemmaksi etenkin avioliiton kariuduttua. Prinsessaa on luonnehdittu visuaalisen viestinnän pioneeriksi, joka myös taidokkaasti ja tyylillä ravisteli kuninkaallisen pukeutumisen etikettiä.

Esimerkiksi Vanity Fair -lehdessä arvioitiin vuonna 2017, että Dianan tyylitietoisuus ylsi muun muassa Yhdysvaltain entisen presidentin puolison ja legendaarisen tyyli-ikonin Jackie Kennedyn rinnalle maailman parhaiten pukeutuvien naisten joukossa. Tuona vuonna Dianan asuja oli esillä näyttelyssä Kensingtonin palatsissa.

Näyttelyn järjestämiseen osallistunut taidehistorioitsija ja kuraattori Eleri Lynn kertoi Guardian-lehdelle , että prinsessa oli määrätietoinen pukeutumisessaan.

– Dianan kanssa työskennelleet muistavat, että hän tiesi, mistä piti ja että hän oli erittäin aktiivinen oman imagonsa luomisessa.

Kensingtonin palatsissa oli viime kesästä tämän vuoden vaihteeseen esillä prinsessan näyttävä ja historialliseksi luonnehdittu hääpuku, jonka tyylikkyydestä on tosin esitetty vaihtelevia arvioita. Puvun lainasivat näytteille Dianan pojat.

Prinsessan asuja on myös huutokaupattu.

Äidin muiston ylläpitäminen

Prinssit William ja Harry ovat ylläpitäneet aktiivisesti äitinsä perintöä, tuoneet hänen muistoaan esille useissa yhteyksissä ja jatkaneet hyväntekeväisyystyötä samoilla teemoilla.

Prinssit olivat järjestämässä Dianan muistoksi konserttia Lontoon Wembley-stadionilla kesällä 2007. Konsertti televisioitiin laajalti eri puolille maailmaa.

Prinssi Williamin puolison herttuatar Catherinen kihlasormus oli myös aikanaan Dianan kihlasormus. Harryn puolison herttuatar Meghanin sormuksessa puolestaan on Dianan jäämistön perintötimantteja.

Williamin ja Katen tyttären nimi on kokonaisuudessaan Charlotte Elizabeth Diana. Harryn tyttären nimi on Lilibet Diana.

Viileistä väleistään huolimatta prinssit olivat samaan aikaan Dianan näköispatsaan paljastustilaisuudessa Lontoossa runsas vuosi sitten.

Prinssit ovat monin tavoin tuoneet esille äitinsä elämäntyötä ja puhuneet aktiivisesti muun muassa vammaisten ja vähäosaisten aseman parantamiseksi.

Jutussa on käytetty lähteenä myös muun muassa Britannian hovin sivuja sekä STT:n arkistoa.