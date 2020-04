Professori tyrmää koronahömpän: ”Immuniteettia ei pidä sorkkia poppakonsteilla" – vakavissa keuhko-oireissa on kyse liian voimakkaasta immuunireaktiosta

Räväkkänä blogistina tunnettu lääketieteen professori Juhani Knuuti on joutunut viime viikkoina ampumaan alas monia koronavirukseen liittyviä perättömiä väitteitä.

– Somekanavissa on todella paljon pöhinää erilaisista ihmehoidoista. Pidän epidemian aikaisen hädän hyödyntämistä todella törkeänä, Knuuti sanoo.

Esimerkiksi vitamiinien on väitetty suojaavan koronatartunnalta. Kun Knuuti arvosteli näitä väitteitä, hän sai syytöksiä vitamiinien vähättelystä.

– Todellisuudessa en tietenkään vähätellyt vitamiineja vaan väitteitä, joissa perusteettomasti tyrkytettiin vitamiineja koronan ehkäisyyn tai hoitoon.

Tällainen tyrkyttäminen on Knuutista erityisen tuomittavaa, kun kyseessä on vaarallinen sairaus.

Knuuti muistuttaa, että vaikka normaaleista vitamiiniannoksista ei ole haittaa, ei niillä tutkimusten mukaan voida ehkäistä virustauteihin sairastumista.

Immuniteetin vahvistaminen on yksi tavallisimmista terveystuotteiden markkinakikoista. Knuutin mukaan terveelliset elintavat, liikunta, riittävä lepo ja monipuolinen ravinto riittävät pitämään immuniteetin kunnossa.

– Hyvä immuniteetti ei edellytä ravintolisiä, ja ainoastaan D-vitamiinia suomalaiset tarvitsevat purkista. Sen sijaan, että ostaa vitamiinipurkin, rahat kannattaisi käyttää hedelmiin ja kasviksiin.

Knuuti huomauttaa, että koronan yhteydessä havaituissa vakavissa keuhkovaurioissa ongelmana on itse asiassa liian voimakas immuunireaktio eikä immuunitoiminnan vajaus.

– Elimistö saattaisi sinänsä selvitä itse viruksesta, mutta immuunijärjestelmän ylireagointi aiheuttaa vakavan kudosvaurion keuhkoihin.

Knuutin mukaan tämä selittää myös nuorten perusterveiden potilaiden toisinaan havaitut vaikeat teho-hoitoa vaativat tilanteet.

– Emme vielä tiedä, miksi tällainen reaktio syntyy joillekin. Monia aiheuttajia, myös geneettisiä tekijöitä epäillään.

Knuuti kumoaa terveyteen liittyviä huuhaaväitteitä tieteellisellä tarkkuudella Turun Sanomien verkkosivuilla pitämässään Terveys ja tiede -blogissa.

Hän toteaa, että verkossa perättömän tiedon määrä on valtava ja hänen sanomisensa vain pieni vastavoima terveyshömppään.

– Vastapainoa tarvitaan koko ajan. Ei riitä, että kerran on todettu esimerkiksi, etteivät ravintolisät käy sairauden hoitamiseen.

Lisää vastavoimaa on luvassa elokuussa, kun Knuutin Alankomaissa kirjoittama Kauppatavarana terveys -kirja ilmestyy Minervan kustantamana. Kirjan on tarkoitus auttaa suunnistamaan terveysväitteiden viidakossa.

Professorin mielestä väärät terveyteen liittyvät uskomukset hämärtävät kuvaa siitä, milloin tutkimuksia ja hoitoja tarvitaan.

– Tarpeettomat tutkimukset tai tehottomat hoidot vievät resursseja tuottamatta terveyttä.

Hän huomauttaa, että myös poliittiset päättäjät ovat alttiita väitteille.

Miksi jotkut sitten haksahtavat hömppään? Knuuti toteaa, että on inhimillistä hakea helppoja ratkaisuja huoliinsa.

– Tämä mahdollistaa myös heikossa asemassa olevien ja huolestuneiden kansalaisten hyväksikäytön, hän pohtii.

Knuuti lisää, että arveluttavaa ei ole vain tuotteiden kaupittelu.

– Itseoppineita epidemiologeja syntyy nyt enemmän kuin koronavirustapauksia. Se menee helposti siihen, että viiden minuutin perehtyneisyydellä tullaan neuvomaan alan asiantuntijoita.

Knuutin mielestä keskustelua esimerkiksi rajoitusten tarpeellisuudesta tarvitaan, mutta häneltä heruu ymmärrystä myös viranomaisille.

– On todella kova ja raskas paikka olla nyt THL:ssä tai viranomaisena.

Hän vertaa terveyshuuhaata propagandaan. Siihen liittyy ilmiö, josta käytetään termiä kompromissiharha.

Jos yhtä virheellistä asiaa toistetaan monta kertaa, ihmiset alkavat huomaamattaan muuttaa tulkintaansa siihen suuntaan. Näin käy, vaikka ihmiset tietäisivät, ettei väite ole totta.

– Tätä propagandaa käyttävät kaikki maat, ja sitä käytettiin sota-aikana. Sillä on vaikutusta, vaikka ihmiset olisivat kriittisiä.

Knuuti kertoo, että haksahtaa jatkuvasti itsekin harhateille. Näin voi käydä esimerkiksi silloin, jos hän selvittää jonkin tietyn ravintolisän vaikutuksia.

– Sitä markkinoivalla verkkosivulla voi olla lueteltu valtavasti tutkimustietoa, joka tukee ravintolisän vaikutuksia. Silloin minulle tulee ensimmäisenä vaikutelma: ei tämä olekaan huuhaata.

Kun Knuuti perehtyy asiaan enemmän ja hakee tietoa tieteellisistä tietokannoista, hän useimmiten huomaa, että tutkimuksia on valikoitu.

Knuuti arvioi, että jonkinlainen koronaan tehoava lääke saadaan ennen rokotetta. Lääke löytyy todennäköisesti jo olemassa olevista lääkkeistä.

– Lääkkeen osalta on menossa sellainen tohina, että on ihme, jos jotain vaikuttavaa lääkettä ei löydetä seuraavien parin kuukauden aikana, hän povaa.

Rokote vie enemmän aikaa.

– Vaikka ensimmäisiä rokotetutkimuksia on tehty, turvallisuuden varmistavat tutkimukset vievät lähes vuoden, professori uskoo.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Knuuti perheineen on asunut viime kesästä lähtien Alankomaiden Leidenissa, jossa hän toimi vierailevana professorina. Nyt koko perhe on palannut koronaviruksen vuoksi takaisin Suomeen.

Koronaan liittyvät rajoitukset eivät ole Suomeen paluuta lukuun ottamatta juuri vaikuttaneet Knuutin työhön. Yhteistyö esimerkiksi Yhdysvaltoihin, Tanskaan, Irlantiin ja Alankomaihin hoituu etäyhteyksillä.

Pandemia ei Knuutin arvion mukaan ole hidastanut tutkimustyötä.

– Itse asiassa tutkijat, jotka eivät ole kliinisessä työssä, ovat kyenneet keskittymään tutkimuksen tekemiseen paremmin, koska myös heidän ohjaajansa ovat matkustuskiellossa, Knuuti kertoo.

Tämä näkyy esimerkiksi siinä, että Knuuti on saanut tavallista enemmän tieteellisiä artikkeleita toimitettavakseen.

Hän toimii myös palkitun Vastalääke-sivuston taustajoukoissa.

Juhani Knuuti

Syntynyt 6.4.1960.

Asuu Raisiossa. Perheessä vaimo ja neljä lasta, joista nuorin asuu vielä kotona.

Lääketieteen tohtori ja erikoislääkäri työskentelee Turun yliopistossa professorina. PET-keskuksen johtaja vuodesta 1996.

553 vertais­arvioitua alkuperäisjulkaisua tai katsausta. Useiden eurooppalaisten (ESC) sydänsairauksien Käypä hoito -ohjeiden kirjoittaja.

Duodecimin tiedottaja­palkinto 2016, Vuoden terveys­vaikuttaja 2018 (Mediuutiset), Hyvän Tiedon Omena 2020 (Terveys­toimittajat ry).

Kolme nopeaa

1. Miten rentoudut?

Soitan saksofonia, se on minulle terapeuttista. Olen aina harrastanut musiikkia, mutta aloitin saksofonin soiton vasta 12 vuotta sitten.

Perhe ja erityisesti vaimo olivat alkuun todella kannustavia. Kun olin vähän aikaa harjoitellut makuuhuoneessa, ehdotin että rakentaisin varastohuoneesta musiikkihuoneen. He kannattivat sitä riemumielin. Nyt minulla on mölykoppi, erillinen huone autotallirakennuksessa.

2. Sinulla odottaa julkaisua 20 blogikirjoitusta. Mistä löydät aikaa ja inspiraatiota?

Koen kirjoitusten kiinnostavan ihmisiä. Tuntuu, että niille on tarvetta. Kun niihin reagoidaan, tuntuu, että niillä on myös vaikutusta. Tieteen yleistajuistaminen on mielestäni jokaisen tutkijan ja lääkärin velvollisuus. Ymmärrän toki, että kaikilla ei aika ja motivaatio riitä siihen ydintehtävän lisäksi.

3. Nukutko lainkaan?

Uni on terveyden ja hyvinvoinnin kannalta todella tärkeää. Sen vuoksi en juuri koskaan nipistä yöunista ja pidän unirytmin myös mahdollisimman säännöllisenä. Nukun keskimäärin seitsemän, kahdeksan tuntia yössä.