Puistoatsaleat hurmaavat alkukesästä Vahteristossa - Tästä pääset vapaasti lukemaan Hämeen Sanomien kesälehden

Riihimäellä istutettiin keväällä 2011 pari sataa puistoatsalean tainta Vahteriston luonnonsuojelualueelle. Kuluneiden kahdeksan vuoden aikana taimet ovat kasvaneet pensaiksi ja riihimäkeläiset ovat saaneet nauttia atsaleoiden väriloistosta jo muutaman vuoden ajan.

Atsaleat puhkeavat kukkaan touko-kesäkuun vaihteessa ja kukkivat noin kolmen viikon ajan.

Puistoatsaleat ovat peräisin Helsingin yliopiston maa- ja metsätaloustieteiden laitokselta, joka luovutti taimet osana omaa jalostusprojektiaan. Yliopiston on tarkoitus kasvattaa ja kehittää puistoatsaleoista kauppalajikkeita.

– Meidän on tarkoitus jalostaa Suomen olosuhteissa menestyviä kesävihantia lajikkeita. Tarkkailemme talvenkestävyyttä, pensaan kasvumuotoa, kukintaa ja härmän kestoa, kertoo tutkimusteknikko Terttu Parkkari Helsingin yliopistosta.

Puiston taimet ovat peräisin Helsingin yliopiston 1990-luvun alussa aloittamista risteytyksistä.

– Risteytykset tehtiin käsin ja jälkeläisistä parhaimmat istutettiin Vahteristoon.

Muita yliopiston puistoatsalean koepaikkakuntia ovat Salo, Jyväskylä, Helsingin Viikki ja Kuopio.

Turvepohjainen metsä sopii atsaleoille

Vahteriston metsä valikoitui kasvupaikaksi, koska maapohja on turvepohjainen. Turvepohjassa on sopiva pH ja vedensitomiskyky. Metsä myös suojaa kasveja talvisin tuulelta ja pitää lämpötilan muutaman asteen korkeampana avoimiin paikkoihin verrattuna.

Esimerkiksi Helsingin Haagan Rhodopuistossa puistoatsaleat kasvavat iloisesti metsämaassa.

– Haagan kokemuksen perusteella tiesimme, että metsämaa on hyvä kasvualusta atsaleoille. Männyllä on syvä paalujuuri ja atsalea on pintajuurinen, joten ne eivät taistele samasta vedestä. Mänty antaa lisäksi sopivan puolivarjon, Parkkari kertoo.

Tosin puistoatsalea viihtyy myös auringossa, kun taas alppiruusu vaatii puolivarjoisan kasvupaikan. Sekä puistoatsaleat että alppiruusut kuuluvat samaan Rhododendron sukuun.

Vahteriston metsäalalla kasvien hoitaminen on ollut helppoa. Metsämaassa on vältytty avomaita vaivaavalta rikkaruoho-ongelmalta. Ylimääräistä varvikkoa on poistettu kerran tai pari kesässä ja pensaita lannoitettu keväisin.

Syksyllä puistoatsalean lehtiin muodostuu ruska, jolloin puhutaan toisesta kukinnasta. Talveksi kasvi pudottaa lehtensä.

Viime kesään mennessä Helsingin yliopisto on laskenut kauppaan jo neljä lajiketta.

– Ne ovat illuusio, adalmiina, tarleena ja onnimanni. Halusimme nimetä lajikkeet satuolentojen mukaan, Parkkari kertoo.

Nyt Riihimäen ja muiden koealojen Atsaleapuistokokeiden jälkeen ollaan kauppaan saamassa neljästä kuuteen uutta kauppalajiketta. Niiden satuolentonimiä Parkkari ei suostu vielä paljastamaan.

– Olemme olleet erittäin kiitollisia Riihimäen kaupungille, että saimme tämän koepaikan. Riihimäki on tiedottanut asiasta aktiivisesti. Kiitos myös kaupunkilaisille, jotka ihastelevat puistoa, mutta eivät ole tehneet ilkivaltaa.

Atsaleapuisto Riihimäen Vahteristossa: Erkyläntien varressa olevalta Uhkolan kioskilta (Erkyläntie 47) puistoon on kävelymatkaa noin 300 metriä.

