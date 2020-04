Puoli kilometriä lakanakangasta muuttuu hengityssuojaimiksi – Hämeenlinnan kotihoito tarvitsee niitä 10 000 viikossa

Hämäläisestä hitaudesta ei ollut hajuakaan, kun Hämeenlinnan Seudun Työvalmennussäätiö Luotsi polkaisi käyntiin kankaisten hengityssuojaimien tuotannon.

Sosiaali- ja terveysministeriön ylijohtaja Päivi Sillanaukee kertoi eilen maanantaina Ylen pääuutisissa, että kuntien ja elinkeinoelämän kanssa on alettu virittää yhteistyötä kankaisten hengityssuojien valmistamisesta.

Samana päivänä Kuntaliitto kehotti selvittämään sosiaali- ja terveystoimen ja kuntien elinkeinotoimen yhteistyönä ne oman alueen yritykset, jotka voisivat pikaisesti käynnistää kankaisten suusuojainten valmistuksen.

Tänään tiistaina työ- ja elinkeinoministeriö tiedotti, että selvityksessä on löydetty kymmeniä kotimaisia valmistajia, joilla on kiinnostusta ja edellytyksiä valmistaa joko hengityssuojaimia tai suojavaatteita.

Samaan aikaan Luotsin henkilökunta oli ommellut ensimmäiset noin kolmesataa suojainta.

Jo suljettu ompelimo sai uuden tarkoituksen

Aloite tuli Hämeenlinnan kaupungilta. Maaliskuun lopulla kaupungin asiakasohjaus- ja ostopalvelujohtaja Leena Harjula soitti Luotsin toimitusjohtajalle Heikki Rantalalle.

Muutaman päivän päästä lähti tilaus: kaupunki tarvitsi koronapandemian aiheuttamissa poikkeusoloissa kotihoidon työtekijöiden käyttöön 10 000 kankaista suu-nenäsuojainta, mahdollisimman pikaisesti toimitettuna.

– Pyysin sähköpostilla vapaaehtoisia, ja henkilökunta lähti aivan loistavasti mukaan, Rantala kertoo.

– Tämä tehtävä koetaan hyvin merkitykselliseksi työyhteisössämme. Kriisitilanteissahan toiminta ja selkeät tehtävät ovat sitä parasta lääkettä.

Juttu jatkuu alla olevan videon jälkeen:

Kymmenkunta Luotsin ohjaajaa ja työvalmentajaa siirtyi luontevasti suojaimia valmistamaan, koska kuntouttava työtoiminta on koronakriisin takia keskeytetty. Säätiöllä on kaupungin kanssa mielenterveyskuntoutujien ja kehitysvammaisten palvelusopimus, mutta asiakkaat eivät voi nyt käyttää palveluita, koska he ovat riskiryhmää.

Luotsin ompelimo oli jouduttu sulkemaan vuodenvaihteessa, koska sinne ei enää saatu riittävästi asiakastyöntekijöitä. Nyt siitä tulikin äkkiä yksi tärkeimmistä asioista koko säätiön toiminnassa, Rantala sanoo.

Valmennuspalveluiden päällikkö Sonja Aarnio muistuttaa, että säätiön ohjaajat eivät nytkään vain ompele, vaan he myös soittelevat säännöllisesti omille asiakkailleen näiden tilanteesta.

Myös huolto pelaa

Lähtö oli sähäkkä.

Kun kaupungin yhteydenotto tuli, teki ompelimon vetäjä Ritva Koskinen ensimmäiset versiot suojaimesta jo samana päivänä. Seuraavana päivänä kotihoidon työntekijä testasi mallikappaleen ja totesi sen hyväksi.

Suojainta valmistetaan yhtä mallia ja kokoa.

Koskinen suunnitteli kangassuojaimen lähtökohtanaan kertakäyttösuojain. Kangassuojaimessa ei ole nenän ympärille puristettavaa metalliosaa, koska se menisi pesussa rikki. Suojaimen yläosaan muotoiltiin laskos, jotta maski pysyy kasvoilla.

Sittemmin on myös sovittu, että Luotsi huolehtii maskien huollosta.

Kun puhutaan kertakäyttöisistä kangassuojaimista, ei tarkoiteta, että ne heitettäisiin käytön jälkeen pois kuten muusta materiaalista tehdyt, varsinaiset kertakäyttösuojaimet. Kertakäyttöisyys tarkoittaa, että yhden käyttökerran jälkeen kangassuojain pannaan 90-asteiseen pesuun.

Luotsilla on pari teollisuuspesukonetta, ja kaupunki hommasi sille myös kuivausrummun. Otsonointikaappikin on.

Kierrätyslakanasta ei maskia saa

Pullonkaulaksi oli jo muodostumassa, ettei sopivaa kuminauhaa maskeihin ollut riittävästi. Sitä kuitenkin haettiin Virroilta suoraan valmistajalta. Puoli kilometriä puuvillaista lakanakangasta ostettiin toijalalaisesta tukusta.

Materiaalikulut maksaa kaupunki.

Viidensadan maskin tahti viikossa on tällä hetkellä säätiön kapasiteetilla yläraja. Tuotanto pyörii kolmessa toimipisteessä.

– Jo nyt on osa tehnyt pidempää päivää, ja välillä täytyy ehdottomasti levätäkin, Sonja Aarnio sanoo.

Yksi maski tehdään kaksinkertaisesta kankaasta, ja sen valmistuksessa on puolentusinaa eri vaihetta. Tuotantoaikaa ei pysty nopeuttamaan siksikään, että laadusta ei voi yhtään tinkiä. Maskien täytyy kestää jatkuvaa konepesua ja rumpukuivausta.

Kierrätyslakanoista suojaimia ei tehdä.

– Vanha lakanakangas voisi olla miellyttävämpää ja pehmeämpää, mutta kestävyys olisi ongelma. Myös tasalaatuisuus on tärkeää, jotta kangasta pystytään leikkaamaan teollisesti. Pakasta vedettävällä kankaalla tuo onnistuu paremmin. HäSa