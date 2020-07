Heikki Punkarilla on lasitehtaalla takana puoli vuosisataa ja 600 000 Aalto-vaasia

Urheilijalta kysytään suorituksen jälkeen, miltä nyt tuntuu.

Sama kysymys on pakko esittää myös lasinpuhaltajamestari Heikki Punkarille, joka jäi heinäkuun alussa eläkkeelle Iittalan lasitehtaalta lähes 50 vuoden työrupeaman jälkeen.

– En ole vielä varmaan edes sisäistänyt asiaa. Näin kesällä olisi loma joka tapauksessa, joten tämä tuntuu samalta kuin muina kesinä, Punkari sanoo.

Lasipaikkakunnan perinteenjatkaja

Hän edustaa vielä sitä lasipaikkakunnan perinnettä, että koko suku sai leipänsä tehtaalta. Iittalan lasitehtaalla ovat työskennelleet myös Heikki Punkarin äiti ja isä sekä kaksi setää, ja mummokin pyörähti tehtaalla maalaamassa 1920-luvulla.

Myös Punkarin vaimo Eila Ilmén-Punkari on töissä lasitehtaalla, ja hänellä on vielä muutama vuosi jäljellä eläkeikään. Eikä Heikki Punkarikaan aio pysyä kokonaan pois vanhalta työpaikaltaan.

Hän on toiminut tehtaalla vuodesta 2008 alkaen vuorovastaavana ja kouluttajana, ja opetustehtäviä hän on luvannut hoitaa jatkossakin.

– Tarvittaessa auttelen muutenkin, hän kertoo.

Heikki Punkari on kotoisin Iittalasta. Hän sanoo, ettei koskaan edes harkinnut mitään muuta työtä kuin lasinpuhaltajan ammattia.

Nuoria voisi ottaa enemmänkin

Hän oli tehtaalla jo 15-vuotiaana koululaisena pihatöissä, mutta kesällä 1971 tehtaan ovet avautuivat.

– Olin apupoikana, sieltä kaikki aloittivat. Se oli aikaa ennen öljykriisiä, eli tehdas pyöri kolmessa vuorossa ja myös viikonloppuisin.

1970-luvun alussa lasitehtaalla ei puhuttu työssä oppimisesta eikä oppisopimuskoulutuksesta. Puhaltajantaitoa kartutettiin omalla ajalla työvuorojen jälkeen, ja vanhemmat konkarit pitivät niksinsä omana salaisuutenaan.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Nykyään tarjolla on myös lasialan koulutusta ja Iittalaan otetaan säännöllisesti nuoria puhaltajanoppiin.

Heikki Punkarin mukaan tehtaan tulevaisuus vaikuttaa turvatulta, mutta nuoria pitäisi ottaa oppisopimuskoulutukseen jopa enemmän kuin nyt. 1990-luvun alun lama irtisanomisineen aiheutti sen, että tehtaalta puuttuu yksi sukupolvi.

– Onneksi sitten myöhemmin tehtaalle palkattiin unkarilaisia lasinpuhaltajia. Tulijoista suurin osa työskentelee tehtaalla edelleen, ja se on hyvä asia.

Timo Sarpaneva innosti ja lumosi

Heikki Punkari johti pitkään verstakkoa, joka tekee muun muassa Aalto-vaaseja. Ne puhalletaan muottiin yksitellen ilman koneiden apua.

Punkari laskeekin tehneensä 30 vuoden aikana kuta kuinkin 600 000 eri kokoista Aaltoa. Se ei silti ole hänen lempiesineensä, vaikka tehtaan lippulaiva onkin.

– Minä olen aina tykännyt vaativista tekniikoista. Esimerkiksi filigraanilasia tai Timo Sarpanevan Claritas-teoksia on ollut hienoa tehdä. Mieleisintä on ollut uniikkitöiden teko yhdessä taiteilijoiden kanssa.

Samoin Punkari on tehnyt mielellään myös omaa taidetta monenlaisilla tekniikoilla. Iittalan lasitehtaalla on sallittua tehdä omalla ajalla omia töitä.

– Siitä täytyy kiittää tehdasta, ja onhan se hyvä ammattitaidon ylläpidon ja kehittymisen kannalta.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Taidelasin perinne toivottavasti jatkuu

Muotoilija Timo Sarpanevan Claritakset ja Tapio Wirkkalan Kantarelli ovat lasinpuhaltajamestarin suosikkeja. Timo Sarpanevaa Punkari kehuu siitä, että tämä arvosti lasinpuhaltajien ammattitaitoa ja toi sen myös esiin joka käänteessä.

– Sarpaneva vietti aikaa meidän kanssamme, ja hänen innostuksensa, suorastaan lumouksensa tarttui. Nykyiset lasitaiteilijat eivät enää juurikaan harrasta sellaista, ja se on nuorten puhaltajien kannalta sääli. Nuoret eivät pääse kokemaan sitä samaa tunnelmaa.

Poikkeuksiakin tosin on, kuten nuori suunnittelija Santtu Mustonen, joka on järjestänyt työpajoja tehtaalla ja jatkoa on luvassa.

Heikki Punkari toivookin, että myös jatkossa osattaisiin hyödyntää Iittalan lasitehtaan mahdollisuuksia taidelasin tekemiseen.

– Osaamista on, siitä se ei jää kiinni. Olisi mahtavaa, jos Iittalassa järjestettäisiin taideworkshoppeja, joissa olisi nuoria oppisopimuspuhaltajia ja suunnittelijoita ja myös kokeneempaa puhaltajakaartia. HÄSA

Suomeksi: verstakko työporukka joka valmistaa tehtaalla kulloinkin jotakin tiettyä lasiesinettä.