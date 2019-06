Puolustusministeri Kaikkonen väläyttää 2–3 kuukauden kansalaispalvelusta naisille

Puolustusministeri Antti Kaikkosen ensimmäinen merkittävä tehtävä on saada Puolustusvoimille uusi komentaja. Tämä nimitetään ehkä jo torstaina. Kaikkosen kaudelle mahtuvat myös isot hankinnat eli Hornetien korvaaminen uusilla hävittäjillä sekä laivue 2020 -hanke.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) on kantanut ministerin salkkua reilun viikon. Se ei ole ajassa paljon, mutta ministeri pudottelee vastauksia tottuneesti.

– Ministeriö on hyvin johdettu, täällä on ollut helppo aloittaa. Asiat ovat hyvässä järjestyksessä, tuore ministeri sanoo.

Vielä muutamia vuosia sitten puolustusministerin salkkua ei pidetty kovin painavana.

– Salkku on mieluinen ja se arvokas ja tärkeä. Se ei ole enää mikään jäännössalkku. Se kuului posteihin, joita keskusta tavoitteli.

Salkun painoarvo on lisääntynyt sitä mukaa, kun jännittyneisyys kansainvälisessä politiikassa on kasvanut.

Uusi komentaja pian

Ensimmäinen merkittävä tehtävä on esitellä Puolustusvoimien uuden komentajan nimitys.

– Se tehdään kesäkuussa, ehkä jo nyt juhannusviikolla. Sitä ei jätetä roikkumaan.

Nimitys jäi kevättalvella jumiin, kun Juha Sipilän (kesk.) hallitus erosi.

Komentajaputkessa on neljä nimeä. Kaikkosen ilmekään ei värähdä, kun hänelle yrittää syöttää ykkös- tai kakkossuosikin nimeä.

– Nimeä ei saa minusta irti hohtimillakaan, ministeri naurahtaa.

Kalustoa uusitaan

Viime kaudella sinisten puolustusministeri Jussi Niinistö keskittyi valmiuden kehittämiseen.

Kaikkosen mukaan merkittävimmät lainsäädännölliset hankkeet on tehty ja hyvä niin.

– Jatkuvaa arviointia pitää toki tehdä, eli onko jossakin päivittämistarpeita. Jos on, niin kyse on hienosäädöstä. Tällä vaalikaudella painopiste on hankinnoissa.

Asevelvollisuus säilytettävä

Hallitusohjelmaan on kirjattu selvitys kansalaispalveluksesta. Sitä aletaan valmistella parlamentaarisesti työryhmässä.

– Nykyisin hyvä osa ikäluokasta suorittaa asepalveluksen. Se on Suomen puolustuksen yksi kulmakivi ja näin pitää olla jatkossakin.

Ministeri tähdentää, että kansalaispalvelus on hyvä selvittää pohjia myöten.

– Voidaanko löytää malli, joka hyödyttäisi puolustustamme? Tätä on syytä pohtia samoin kun sitäkin, onko meillä tarvetta tällaiselle palvelukselle.

Kaikkonen pitää tärkeänä, että nykyisen kaltainen asevelvollisuuden pohja säilyy.

– Tarvitsemme nykyisen kaltaisen reservin. Suomi on maantieteellisesti iso maa.

Kansalaispalvelus on hanke, jossa ei tapahdu äkkinäisiä liikkeitä.

– Arvioni on, että tämä vaalikausi käytetään huolelliseen selvittelyyn. Jos joitakin isompia muutoksia tehdään, niin se on ehkä seuraavan vaalikauden listalla.

Selvitetään tarve

Ministerin ajatusmalli lähtee siitä, että naisia ei pidä velvoittaa samankaltaiseen palvelukseen, jollainen on pakollinen miehille.

– On hienoa, että meillä on järjestelmä, joka sallii naisten asepalveluksen niille, jotka sitä haluavat. Ehkä voisimme naisten osalta selvittää, olisiko nykyistä järjestelmää täydentävä 2-3 kuukauden kansalaispalvelus jossakin muodossa hyvä. Onko meillä siihen soveltuvia tehtäviä, ja onko siitä lisäarvoa yhteiskunnalle ja palveluksen suorittavalle, hän pohtii.

Hän korostaa, että muutosten taakse ei riitä vain hallitusrintama, vaan tarvitaan laajempi yhteisymmärrys.

Ei suosikkikonetta

Jos hallitus istuu koko vaalikauden, se saa päättää Suomen seuraavat hävittäjät. Joko suosikkikone on löytynyt?

– Ei ole ja parempi niin. Kaikki viisi hyvää vaihtoehtoa on edelleen mukana. Valmistelu on tehtävä huolellisesti, eli meidän on löydettävä kone, joka parhaiten palvelee tarpeitamme.

Alustavat tarjoukset on saatu ja tarkennetut tarjouspyynnöt lähtevät valmistajille ehkä jo syksyn aikana.

– Kauppa etenee niin, että lopullinen ratkaisu tehtäisiin 2021.

Tarjouspyyntöjen pohjana on korvata 64 konetta.

– Määrä voi tarkentua prosessin edetessä, kun nähdään, mitä tarjotaan.

Hävittäjille on olemassa erillisrahoitus.

– Vanhusten vaipat ja sotakoneet eivät ole vastakkain.

Kotimaista työtä

Hävittäjien lisäksi päätöksiä tehdään laivue 2020 -hankkeesta.

– Hanketta viedään eteenpäin ajatuksella, että laivat rakennetaan Suomessa. Tämän kokoluokan aluksia ei ole ennen tehty Suomessa. Neuvotteluissa on muutamia avoimia kysymyksiä, mutta tämän vuoden puolella päästäneen eteenpäin.

Isoja ostoja, painaako vastuu?

– Vastuu painaa, mutta ei kumaraan ja päätöksethän tehdään yhdessä.

Yhteistyö jatkuu

Kaikkosen edeltäjä tapasi ruotsalaiskollegaansa yli 50 kertaa vaalikauden aikana. Ministeri ei arvioi, pääseekö hän samaan, mutta maiden puolustusyhteistyö on etulinjassa.

– Suhtaudun siihen myönteisesti, enkä aseta rajoja sille, mihin kaikkeen yhteistyö voi johtaa. Yhteistyön muodot täytyy selvittää tapauskohtaisesti. Niiden pitää olla sellaisia, jotka hyödyttävät molempia. Yksi voisi olla ilmavalvonnan tiivistäminen.

“Menen Hornetin kyytiin, jos mahdun koneeseen”

Kaikkosen valintaa puolustusministeriksi voidaan pitää pienoisena yllätyksenä. Itse hän pitää valintaa onnenpotkuna.

Reservin kapteeni on suorittanut oman asepalveluksen Helsingin ilmatorjuntarykmentissä Hyrylässä. Turvallisuusasioihin on tuntumaa eduskunnan puolustusvaliokunnasta sekä ulkoasiainvaliokunnasta, jota Kaikkonen johti kaksi vuotta.

Varusmiehet haluaisivat rukata palvelukseen astumisen ajankohtia. Voiko niitä muuttaa?

– Asiaa on selvitetty jo aiemmin, eikä ole löytynyt perusteita muuttaa nykyisiä. Maanpuolustuksen näkökulmasta ajat on suunniteltu niin, että maastoharjoitukset ja eri vuodenajat on otettu huomioon. Ei ole mielessä, että muutettaisiin.

Pitäisikö palveluksen suorittaneen saada verohelpotusta?

– Tämä menee rahaministerin tontille. Toivon, että palveluksen suorittaminen nähtäisiin ylipäätään myönteisenä.

Maanpuolustustahto on heikentynyt. Onko jo aihetta huoleen?

– Sitä pitää seurata. Kansainvälisesti ajatellen se on edelleen vahva.

Aiotteko lentää Hornetin kyydissä niin kuin monet edeltäjänne ovat tehneet?

– Jos vaan mahdun koneeseen.

Minne joukko-osastoon tutustutte ensimmäisenä?

– Eiköhän se ole pääesikunta. Maakuntien varuskunnat tulevat seuraavaksi.