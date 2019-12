Puolustusvoimat hankkii lisää tulivoimaa Israelista: Leopard 2:lle ostetaan sirpalelaukauksia

Puolustusvoimien logistiikkalaitos hankkii Puolustusvoimille Leopard 2 -taistelupanssarivaunun ampumatarvikkeita. Ampumatarvikkeet hankitaan Israelista, Israel Military Industries (IMI) -yhtiöltä. Hankittava uusi ampumatarvike on sirpalelaukaus. Sillä parannetaan taistelupanssarivaunujen tulivoimaa ja kykyä vaikuttaa erityyppisiin maaleihin....

Puolustusvoimien logistiikkalaitos hankkii Puolustusvoimille Leopard 2 -taistelupanssarivaunun ampumatarvikkeita. Ampumatarvikkeet hankitaan Israelista, Israel Military Industries (IMI) -yhtiöltä. Hankittava uusi ampumatarvike on sirpalelaukaus. Sillä parannetaan taistelupanssarivaunujen tulivoimaa ja kykyä vaikuttaa erityyppisiin maaleihin. Puolustusvoimat on kilpailuttanut hankinnan kansainvälisesti ja hankittava ampumatarvike on testattu Suomessa. Valittu ampumatarvike täytti sille asetetut vaatimukset parhaiten. Ampumatarvikkeiden toimitukset on suunniteltu vuodelle 2021, ja…