Puolustusvoimat saanut tiedon yhdestä sen nimissä lähetetystä huijausviestistä – Lähettäjästä ei toistaiseksi tietoa

Puolustusvoimilla on tieto vain yhdestä sen nimissä lähetetystä huijausviestistä, Puolustusvoimien viestinnästä kerrotaan STT:lle.

Muun muassa Yle ja Iltalehti kertoivat aiemmin torstaina, että Puolustusvoimien nimissä on lähetetty huijausviestejä, joissa pyydetään saapumaan palvelukseen Iranin tilanteen takia.

Puolustusvoimien tiedotuspäällikkö Max Arhippainen tarkentaa STT:lle, että Puolustusvoimat tietää vain yhdestä viestistä, josta se on saanut kuvakaappauksen medialta. Puolustusvoimat ei ole lähettänyt viestiä, eikä sillä ole tietoa viestin lähettäjästä tai lähettäjistä.

Viestissä viitattiin Iraniin ja pyydettiin tulemaan Karjalan prikaatiin tiettynä aikana. Allekirjoittajana oli operatiivinen osasto, jollaista Puolustusvoimissa ei todellisuudessa ole.

Viestin saaneiden kokonaismäärästä ei ole tietoa

Muuta tietoa Puolustusvoimilla ei tilanteesta ole, eikä sillä ole tämänhetkisen tilanteen pohjalta Arhippaisen mukaan aikomusta jatkotoimiin. Tilanne voi toki muuttua, jos tulee ilmi, että viesti-ilmiö on laajempi eikä vain yksittäinen vitsi, Arhippainen kertoo.

Ylen juttu asiasta pohjautuu armeijan aloittaneen pojan vanhempaan, joka kertoo Ylelle, että pojan kavereille, jotka juuri pääsivät armeijasta, oli lähetetty Puolustusvoimien nimellä tekstiviesti. Siinä kehotetaan saapumaan palvelukseen Lähi-idän tilanteen vuoksi.

Iltalehti on puolestaan puhunut ihmisen kanssa, jonka tuttu valmiusyksiköstä oli saanut viestin saapua prikaatiin Lähi-idän tilanteen vuoksi, mukanaan ainoastaan passi. Yhteyttä ottaneiden nimiä ei kerrota jutuissa.

Huijausviestin saaneiden kokonaismäärästä ei siis ole tietoa.

Vastaavankaltaisia viestejä myös Yhdysvalloissa

Vastaavankaltaisia viestejä on levinnyt myös ympäri Yhdysvaltoja tällä viikolla, kertovat muun muassa New York Times ja CNN. Viesteissä on pyydetty saapumaan asevoimien lähimpään toimipaikkaan, ja niissä on puhuttu välittömästä lähdöstä Iraniin. Viestejä on ollut erilaisia.

Yhdysvalloissa ei ole ollut kutsuntoja sitten vuoden 1973, ja armeijaan hakeudutaan vapaaehtoisesti.

Iranin ja Yhdysvaltojen välit ovat kriisiytyneet viimeisen viikon aikana, kun ensin Yhdysvallat tappoi iranilaiskenraalin lennokki-iskussa viime perjantaina ja Iran vastasi ohjusiskuilla Yhdysvaltojen tukikohtiin Irakissa keskiviikon vastaisena yönä Suomen aikaa.