Puolustusvoimat varautunut virka-apupyyntöön – Pyyntö toteutetaan, jos se on toteutuskelpoinen

Puolustusvoimat on varautunut viranomaisilta mahdollisesti tulevaan virka-apupyyntöön. Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) sanoi tiistaina Ilta-Sanomille, että pyyntöön on varauduttava, jotta koronaviruksen leviämistä voidaan rajoittaa.

– Varautuminen tarkoittaa sitä, että jos jokin hallinnonala tarvitsee virka-apua, me valmistaudumme siihen ja annamme sitä, Puolustusvoimien viestintäjohtaja eversti Torsti Astrén sanoi STT:lle.

– Jos sisäministeriö pyytää meiltä apua, jokainen virka-apupyyntö tarkastellaan ja sitten toteutetaan sen mukaan, mikä on toteuttamiskelpoinen.

Astrénin mukaan sisäministeriön lisäksi pyyntö voi tulla myös esimerkiksi sosiaali- ja terveysministeriöstä. Astrénin mukaan virka-apuun määrättävien varusmiesten määrä riippuu siitä, mitä pyynnössä on.

– Se riippuu siitä, onko kyse esimerkiksi teltan pystytyksestä tai liikenteenohjaamisesta. Virka-avun pyytäjät määrittävät sen, minkälaista tukea he tarvitsevat. Heille sitten vastataan, mitä me Puolustusvoimina voisimme heille antaa.

Puolustusvoimat toteuttaa vuodessa yli 500 virka-aputehtävää

Lauantaina pääministeri Sanna Marin (sd.) mainitsi ensimmäisen kerran mahdollisuudesta eristää Uusimaa muusta Suomesta. Jos tähän päädytään ja Puolustusvoimat saisi virka-apupyynnön, tulisivatko varusmiehet silloin Uudenmaan varuskunnista Helsingin Santahaminasta, Kirkkonummen Upinniemestä tai Raaseporin Dragsvikistä?

– Siihen en osaa ottaa kantaa. Operatiivinen johto ottaa tähän kantaa. Uudellamaalla on muutama joukko-osasto, joista voisi ottaa varusmiehiä, mutta Uudenmaan ulkopuolella on myös joukko-osastoja, Astrén vastaa.

– Virka-avun antaminen on lakisääteinen tehtävä. Me otamme hyvin vakavasti jokaisen tehtävän, jonka me vastaanotamme. Toteutamme yli 500 virka-apua vuodessa.

Astrén kertoo esimerkin Puolustusvoimien antamasta laajemmasta virka-avusta poliisille vuoden 2006 Asem-kokouksessa Helsingissä.

– Silloin Helsingin poliisille annettiin aseetonta virka-apua liikenteenohjaustehtäviin tai muihin vastaaviin tehtäviin.

Astrénin mukaan virka-apupyynnön ulkoisesta viestinnästä vastaa apua pyytävä taho.

– Esimerkiksi jos poliisi pyytää meiltä virka-apua, poliisi on ensisijaisesti se, joka viestii näistä asioista.

Reserviläisten käskeminen olisi poikkeuksellista

Varusmiesten määrääminen virka-aputehtäviin tehdään Puolustusvoimissa. Reserviläisiä voitaisiin puolestaan käskeä palvelukseen heti, jos koronavirustilanne näin edellyttäisi ja valtiovalta tekisi asiasta päätöksen. Pääesikunnan mukaan reserviin koulutettuja asevelvollisia on tällä hetkellä yhteensä noin 900 000.

Päätöksen reserviläisten käskemisestä palvelukseen voi tehdä presidentti valtioneuvoston esityksestä. Tämän pohjalta Pääesikunta voi määrätä reserviläisiä näiden Puolustusvoimissa saamansa erityiskoulutuksen mukaisiin lääkintä-, pioneeri-, viesti-, kuljetus- ja suojelualan sekä muihin vastaaviin tehtäviin, joihin ei liity sotilaallisten voimakeinojen käyttämistä. Määräys tehtäviin voidaan antaa enintään 14 päivän ajaksi.

Pääesikunnan mukaan päätös olisi Suomen historiassa poikkeuksellinen.