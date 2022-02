Puolustusvoimien Johtamisjärjestelmäkoulu aloitti Riihimäellä – Oppiin pian kybervarusmiehiä

Puolustusvoimien Johtamisjärjestelmäkoulu on aloittanut toimintansa suunnitellusti vuoden alussa Riihimäellä. Uusi opinahjo on Puolustusvoimien johtamisjärjestelmän ohella kyberpuolustuksen ja informaatiopuolustuksen toimialakoulu. Koulu on koko Puolustusvoimien henkilökunnan täydennyskouluttaja, ja siellä annetaan tästä vuodesta alkaen myös kybervarusmiesten erikoiskoulutusta. Ensimmäiset kybervarusmiehet aloittavat palveluksen heinäkuussa. Lisäksi Riihimäellä tarjotaan koulutusta eri viranomaisten henkilöstölle. Osa opetuksesta hankitaan Puolustusvoimien ulkopuolelta. Johtamisjärjestelmäkoulu tekee kansainvälistä yhteistyötä...

