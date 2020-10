Puomi lopettaa rallin Aulangon puistometsän rengastiellä – Autoilu on kielletty kello 23–6

Aulangon puistometsän rengastien puomi on otettu viimein käyttöön. Puomi avautuu aamuisin kello 6 ja sulkeutuu illalla kello 23. Puomi asennettiin viranomaisten suosituksesta ja sen tarkoituksena on estää yöllinen autoilu. – Vaihtoehtona oli lisätä hidastustöyssyjä. Päädyimme siihen, että puomitus on turvallisempi tapa hillitä kulkua alueella yöaikaan. Kun puomi laskeutuu, alueelta pääsee pois, kun ajaa riittävän lähelle…

