Purkutuomion saaneen Hätilän koulun kohtalon ratkaisevat hallinto-oikeus, raha – ja mahdollinen uusi valitus

Hämeenlinnan yhteiskoulun (Hyk) tilanteeseen ei todennäköisesti ole luvassa nopeaa muutosta, vaikka kaupunginvaltuusto hyväksyi Hätilän koulukeskuksen asemakaavan muutoksen. Yläluokkalaiset joutunevat jatkamaan koulunkäyntiä parakeissa vielä vuosia.

Hämeen Sanomat kysyi Hykin purkuluvasta alkuvuonna valittaneelta Satu Huuhkalta aikooko hän tehdä valituksen myös asemakaavasta.

– Harkitsen valittamista, mikäli kaavan valmistelussa ei ole huomioitu tämänvuotisen Hämeenlinnan kouluinventoinnin tuloksia, eikä niitä ole tuotu päätöksentekijöiden tietoon, tai jos on tulkittu Hämeen Liiton inventointia väärin, Huuhka kertoo.

– Näitä pohdin nyt tulevina viikkoina, kun pöytäkirja tulee nettiin ja päätöksen viralliset perusteet ovat siitä sanasta sanaan luettavissa.

“Herää isoja kysymyksiä”

Huuhka lisää, että “nopean vilkaisun perusteella jotkin prosessiin ja selvitysten huomiointiin liittyvät perustelut herättävät edelleen isoja kysymyksiä”.

Hämeenlinnan koulurakennusten inventoinnissa pääteltiin, että Hyk on rakennusperintöarvoltaan yksi kaupungin arvokkaimpia 1950-luvun koulurakennuksia ja että Tuomelan koulu ei kuulu tähän joukkoon.

– Tuosta päätösesitys ja vuorovaikutusraportti vaikenevat kokonaan. Nousee kysymys, onko päätöksentekijöiden tietoon tuotu avoimesti kaikkia seikkoja, jotka olisivat voineet vaikuttaa kokonaisharkintaan.

Huuhka ei hyväksy kaupungin tulkintaa, joka liittyy Hämeen liiton teettämään päivitykseen maakunnallisesti arvokkaasta rakennusperinnöstä.

– Kouluinventoinnin sijaan kaupunki vetoaa liiton inventointiin. Kaupungin väite kuuluu, että päivitysinventointi arvottaa Tuomelan ja HYKin samanarvoisiksi. Väite on yksiselitteisesti väärä. Molemmat koulut ovat maakunnallisesti arvokkaaksi arvioidun Hätilän 1950-luvun aluekokonaisuuden osia.

Huuhka tiivistää, että “asemakaavaprosessi ja kaupungin aikaisemmin sen kuluessa esittämät perustelut eivät ole olleet omiaan kasvattamaan luottamustani siihen, että kaava olisi valmisteltu objektiivisesti vailla ennakkoasenteita”. Hän työskentelee korjausrakentamisen ja kiertotalouden dosenttina Tampereen yliopistossa.

Hyk hämmensi valtuustossa

Valtuutettu Kirsi Ojansuu-Kaunisto (vihr.) kysyi “hämmentyneenä” maanantain valtuustossa, onko kaupungilla vaihtoehtoista suunnitelmaa, jos valitus Hykin purkuluvasta menee läpi.

Apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo vastasi valtuustossa, että “joudumme miettimään vaihtoehtoista tietä syksyn aikana”. Haastattelussa Isosuo täsmentää tarkoittaneensa väliaikaisten kouluparakkien mahdollista jatkoaikaa ja kaupungin lukuisia kouluinvestointeja.

– Sihy joutuu väistämättä käsittelemään Hätilän koulua investointiasiana. Listoilla on myös lyseon yläkoulun tilat Verkatehtaalla, Kaurialan uusi yläaste ja lyseon päärakennuksen peruskorjaus.

– Ei ole mitään mahdollisuutta panna ensi vuonna vireille kaikkia näitä isoja kouluhankkeita yhtä aikaa, vaan täytyy priorisoida, Isosuo sanoo.

Lautakunta linjaa ensi viikolla

Sihy-lautakunnan kokous on ensi viikon keskiviikkona. Käsittelyssä on myös ensi vuoden talousarvio ja sen osana investointisuunnitelma.

Jos valitus Hykin purkamisesta ei mene läpi ja jos asemakaavapäätöksestä ei valiteta, Hykin uudisrakentaminen voisi liikahtaa eteenpäin jo ensi vuonna.

– Kyllä, henkilökohtainen mielipiteeni on, että Hyk on investointien ehdotonta kärkipäätä. Jos koko koulupolku ollaan väistötiloissa, se ei ole missään tapauksessa oikein. Hyk on siksikin ensisijaisen tärkeä kohde, linjaa sihyn puheenjohtaja Antti Ahonen (kok.).

Ahonen sanoo olevansa Isosuon kanssa samaa mieltä, että samana vuonna eivät kaikki kouluhankkeet voi edetä, “kun kaupungin talous on tiukoilla”. Hän kuitenkin katsoo, että jotain kouluinvestointeja ensi vuodellekin tulee. HÄSA