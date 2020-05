Tervakosken Puuhamaa avataan kesäkuussa – Puistoon päästetään 3000 asiakasta kerrallaan

Tervakoskella sijaitseva Puuhamaa avaa porttinsa huvittelijoille lauantaina 20. kesäkuuta kello 10.

Puistonjohtaja Ilkka Vaskion mukaan puistoon päästetään 3000 asiakasta kerrallaan. Rajoitus on voimassa ainakin kesäkuun loppuun.

– Puiston koko on 12 hehtaaria, joten aika väljästi siellä pystytään olemaan. Puuhamaa on myös aika sääherkkä, kävijämäärä on voinut aiempina kesinä vaihdella 100–7000 välillä, Vaskio kertoo.

Tietyt laitteet, kuten pallomeri ja sisälabyrintti, pidetään toistaiseksi kiinni. Näitä on hankala puhdistaa monta kertaa päivässä.

Jonotusalueille puolestaan merkitään 1,5 metrin turvavälit.

– Puhtaus ja hygienia ovat isossa roolissa. Jonoissa sen valvonta jää osittain perheiden vastuulle. Ihmisiä ohjataan myös opasteilla ja kuulutuksilla.

Tietyissä laitteissa ja sisätiloissa jätetään osa istumapaikoista tyhjiksi turvavälien vuoksi.

Vaskion mukaan samaan perhekuntaan kuuluvat voivat kuitenkin istua esimerkiksi karusellissa tai ruokapöydässä samalla penkkirivillä.

Kesäkuussa 3000 hengen rajoitetta ei ylitetä. Vaskion mukaan tilannetta katsotaan heinäkuussa uudestaan.

– Heinäkuussa kävijärajoitetta voidaan tiukentaa tai väljentää. Katsotaan, miten kesäkuu sujuu.

Puuhamaan nettisivuille tulee lähiaikoina myyntiin nettilippuja ennakkoilmoittautumisille.

– Näin pystymme takaamaan sisäänpääsyn ainakin heille, jotka varaavat lippunsa päivää aiemmin.

Puuhamaa on avoinna joka päivä elokuun alkuun saakka.

