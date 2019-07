Yle: Puuhamaalle useita huomautuksia allasvedestä ja siisteydestä terveysviranomaisilta

Riihimäen seudun terveysvalvonta on havainnut runsaasti epäkohtia Puuhamaasta Janakkalan Tervakoskella. Ylen uutisen mukaan ongelmia on ollut varsinkin uima-altaiden vesien puhtaudessa, mutta myös alueen yleisessä siisteydessä. Muun muassa lamppujen kupuja on...

Riihimäen seudun terveysvalvonta on havainnut runsaasti epäkohtia Puuhamaasta Janakkalan Tervakoskella. Ylen uutisen mukaan ongelmia on ollut varsinkin uima-altaiden vesien puhtaudessa, mutta myös alueen yleisessä siisteydessä. Muun muassa lamppujen kupuja on puuttunut ja ulkosuihkuun on pääskynen tehnyt pesänsä. Allasvesien mikrobimäärä on kasvanut turhan isoksi ja kokonaispesäkemäärät ovat ylittäneet joissakin tutkimuksissa laatuvaatimukset, sanoo Riihimäen seudun terveysvalvonnan johtaja…