Puutiainen on eläinmaailman selviytyjä – Punkki liikkuu myös kaupunkien puistoissa ja pihoilla

Puutiainen eli punkki on väijyjä, joka pudottautuu pahaa aavistamattoman supikoiran tai peuran turkkiin otollisella hetkellä.

Sokea hyönteinen ei liiku itse, vaan kulkee pitkiäkin matkoja turkkiin takertuneena. Kun punkki on saanut pakollisen veriateriansa, pudottautuu se esimerkiksi omakotitalon pihalle. 2–3-vuotiaaksi elävä punkki viihtyy pihalla etenkin, jos nurmikko on riittävän pitkää tai pihalla on houkuttelevan sekainen halkopino.

Vastoin vanhaa uskomusta, eivät puutiaiset pudottaudu ihmisten päälle lepistä eivätkä muistakaan puista, vaan ne liikkuvat eniten esimerkiksi heinikossa.

Turun yliopiston tutkijatohtorin Jani Sormusen mukaan puutiainen elää yhtä lailla kaupungeissa ja pihoilla kuin metsissäkin kaikkialla Suomessa. Sormunen on juuri aloittanut tutkimuksen Helsingin ja Turun puistojen punkeista.

– Jos haluaa välttää punkkeja, kannattaa pihan nurmikko leikata lyhyeksi ja puukasat pinota tiukkaan auringonpaisteeseen. Punkki nimittäin kuivuu helposti, eikä viihdy paahteessa, Sormunen huomauttaa.

Viime kesä oli poikkeuksellisen lämmin, mutta heti kun sää viileni, punkit tulivat suurina laumoina takaisin. Sormunen povaa tästä keväästä samanlaista, sillä jo vuosia punkkien määrä on lisääntynyt koko ajan. Mitä lämpimämmäksi Suomen ilmasto muuttuu, sitä enemmän täällä on punkkeja.

– Meidän täytyy vain oppia elämään punkkien kanssa. Suomessa ei sitä paitsi ole kehitetty nimenomaan punkkeja vastaan karkotinta, Sormunen sanoo.

Punkkia on mahdoton välttää kokonaan

Puutiaisten ja niiden kantamien taudinaiheuttajien määrät ovat selvästi kasvaneet viime vuosikymmenten aikana.

Sormusen mukaan eläimet viihtyvät hyvin myös rakennetuilla kaupunki- ja esikaupunkialueilla, jossa ihmiset eivät usko olevansa alttiita puremille. Punkkeja on mahdotonta välttää, mutta ihan yhtä mahdotonta niitä olisi myöskään hävittää.

– Ei kaikkea epämieluisaa voi lähteä hävittämäänkään. Punkki on eläinmaailman selviytyjä. Ensimmäiset punkin fossiilit ovat jo 100 miljoonan vuoden takaa, Sormunen korostaa.

Aina punkkeja ei voi välttää. Vanhastaan tiedetään, että pitkähihaiset ja -lahkeiset vaatteet suojaavat punkeilta. PunkBuster-punkkipyydyksessä hyödynnetään valkoista kangasta, jossa on hiilidioksidia. Samoin punkkeja on yritetty karkottaa myös synteettisen pyretroidien ja supermetriinin ruiskutuksilla.

Sormunen ei karkottimille lämpene, sillä niistä on usein enemmän haittaa kuin hyötyä.

– Tutkijat ovat käyttäneet jo iät ajat valkoista lakanaa työssään. Ei millään hiilidioksidipanoksella ole mitään merkitystä. Ihan turhaa puuhaa, Sormunen korostaa. HäSa

Punkkirokotetta ei ole Puutiaiset eli punkit levittävät sekä borrelioosia että puutiaisaivotulehdusta. Suomessa noin 6 000 ihmistä saa vuosittain borrelioositartunnan. Varsinaista punkkirokotetta ei Suomessa ole, sillä mitkään rokotteet eivät estä punkkia elämästä niin kuin se haluaa. Borrelioosia vastaan ei voida rokottaa, mutta puutiaisaivotulehdusta aiheuttavaa TBE-virusta vastaan on rokote. Puutiaisaivokuumeeseen sairastui vuonna 2017 kaikkiaan 61 ihmistä. THL on ottanut kansalliseen rokotusohjelmaan ainoastaan vakinaisesti rannikolla tai Itä-Suomessa asuvat tai siellä vähintään neljä viikkoa matkailevat ihmiset. Hämeenlinnassa rokotteen voi ottaa yksityisellä lääkäriasemalla tai terveyskeskuksessa. Rokote maksaa yksityisillä asemilla noin 60 euroa. Suomen eri puolilla liikkuu myös rokotebussi. Näillä näkymin bussi ei ole tulossa kesällä Hämeenlinnaan, mutta sen aikataulu vaihtelee koko ajan.

Julkaistu ensimmäisen kerran Hämeen Sanomissa 21.5.2019.