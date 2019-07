Pyhiinvaelluksessa matkan tekeminen on päämäärää tärkeämpää

Hinkaloisissa runsaat 60 pyhiinvaeltajaa viettää taukoaan ennen viimeistä etappiaan kohti Rengon kirkkoa. Takana on noin 15 kilometriä patikointia, hiljentymistä, laulua ja kahvia. Edessä siintää vielä viimeinen kilometri, ruokailu sekä messu, ennen kuin tämän vuotuinen pyhiinvaellus on suoritettu.

Pyhiinvaellus on vuosituhantinen perinne. Perimätiedon mukaan Rengon Pyhän Jaakon kirkko on keskiaikaisen pyhiinvaellusreitin, Jaakontien, pohjoisin päätepiste. Jaakontie kulkee halki Euroopan Espanjasta Pohjoismaihin saakka

– Täältä on aikoinaan lähdetty Santiago de Compostelaan ja sieltä tänne. Tänään me lähdimme aamulla matkaan Ahoisten maamiesseuran talolta ja päivä päättyy vaeltajan messuun Rengon kirkossa, pastori Sauli Keskinen kertoo.

16 kilometrin matkalta Keskinen nostaa esiin ennen kaikkea osuuden, joka kuljettiin täydessä hiljaisuudessa.

– Se on mielenkiintoinen vaihe ja jännittävä matka omaan itseensä. Tarkoituksena on pohtia, että mitä minä ajattelen, mitä minä tunnen. Minkälaista minun on olla tässä.

Asiaan perehtymättömälle pyhiin vaellus herättää monia mielikuvia. Toisessa laidassa on televisiosta tutut kuvastot filippiiniläisestä pääsiäisen vietosta ristiinnaulitsemisineen kaikkineen ja toisessa laidassa pelkkä valkoinen tyhjä tietämättömyys.

Diakoni Timo Heikka , joka on osallistunut vaellukseen 14 kertaa aiemmin, tiivistää pyhiinvaelluksen siihen, että jos matkan sisältä osaa löytää jonkin positiivisen näkökulman, niin on ehkä löytänyt uuden tienalun itselleen.