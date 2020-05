Pysäköinti-juna-yhdistelmälipun suunnittelu pantu jäihin – Katso pysäköintisuunnitelmat

Hämeenlinnalaisille pendelöijille suunnattu yhdistelmälippu on vielä työn alla pitkään, sillä koronavirus keskeytti VR:n pilottihankkeen suunnittelutyöt.

Hämeenlinnan kaupunki haluaa selvittää, miten pysäköintimaksu ja junalippu voitaisiin sorvata yhdeksi tuotteeksi.

Tämä voisi käytännössä tarkoittaa sitä, että VR:n hämeenlinnalaiset kausilippuasiakkaat saisivat normaaleista pysäköintihinnoista alennuksen.

Yhdistelmälipun käyttöönotto jää suurella todennäköisyydellä tänä vuonna haaveeksi Hämeenlinnassa.

Korona on katkaissut suunnittelutyöt VR:n ja tamperelaisen Finnpark-pysäköintiyhtiön pilottihankkeen osalta. Tästä hankkeesta Hämeenlinnassa aiotaan ottaa oppia.

– Hanke oli tarkoitus toteuttaa tänä vuonna, mutta nyt se on jäissä, kertoo VR:n matkaketjuista vastaava suunnittelija Panu Korhonen.

Korhosen mukaan VR:n ja Finnparkin keskustelu käynnistyi vuosi sitten ja alun perin pilotin piti käynnistyä tänä vuonna.

– Vaatisi molemmilta osapuolilta jonkin verran kehitystyötä, että tietojärjestelmät puhuisivat keskenään.

”Kausilippulaiset hintaherkkiä”

Korhosen varovainen arvio on, että pilottia voitaisiin kokeilla vuoden 2021 lopussa Tampereella. Se tosin vaatisi, että koronaviruspandemia saataisiin aisoihin tänä vuonna ennen syksyä.

Korhosen mukaan VR:n lähtökohta on, että ensin katsotaan, kuinka pilotti toimii. Vasta tämän jälkeen arvioidaan uudelleen, voisiko sitä hyödyntää myös muualla.

Hämeenlinnaan verrattuna ero VR–Finnpark-hankkeeseen on, että Tampereella pilotti koskee satunnaisempia työreissuja eli liikematkustajia.

– Hämeenlinnassa puhutaan liityntäpysäköinnistä ja kausilippulaiset ovat aika hintaherkkiä. En usko, että he ovat valmiita maksamaan palvelusta kovin montaa lisäeuroa, Korhonen arvioi.

”Pysäköintilippujen hinnat lukkoon hyvissä ajoin”

Hämeenlinnan Pysäköinti Oy:n toimitusjohtajan Ari Mieltyn mukaan yhdistelmälipusta on keskusteltu, mutta mitään ei ole lyöty lukkoon.

Mielty sanoo, että Hämeenlinnassa pysäköintilippujen hinnat lyödään lukkoon hyvissä ajoin, ennen kuin Asemanrannan pysäköintitalo avataan – viimeistään syyskuun puolivälissä.

– Yhdistelmälipun osalta eurokeskusteluun emme ole päässeet, kun VR:n järjestelmäkin on vielä auki.

Kaupungin viime viikkolla julkaisemassa tiedotteessa sanotaan, että yhdistelmälippu noudattanee samaa hintatasoa Hämeenlinnan muiden pysäköintilaitosten ja maksullisten pitkäaikaispysäköintiin varattujen pysäköintialueiden kanssa.

Mitä tämä käytännössä tarkoittaa, Ari Mielty?

– Se tarkoittaa, että yhdistelmälipun hinta pyörii suhteutettuna samassa hintaluokassa kuin muukin pysäköinti Hämeenlinnassa.

Keskustan pysäköintimaksujen korottamista käsitellään syksyn korvilla

Asemanseudun pysäköintiä käsitellään tiistaina kaupunkirakennelautakunnan (Kaura) kokouksessa.

– Tiedämme, että aihe herättää tunteita. Suomessa on kuitenkin tavattoman vähän kaupunkeja, joissa asemanseudun pysäköinti on maksutonta. Usein Hämeenlinnaa verrataankin Riihimäkeen, jossa näin on vielä. Olemme kuitenkin linjassa muiden kaupunkien kanssa, sanoo kaupunkirakennejohtaja Tarja Majuri.

Keskustan pysäköintimaksujen korottamista Kaura käsittelee seuraavan kerran syksyn korvilla.

Helmikuussa esitys pysäköintimaksujen korottamisesta vaati lisäselvityksiä ja se palautettiin takaisin valmisteluun. Korotettujen pysäköintimaksujen oli alun perin määrä tulla voimaan 1. toukokuuta.

Suunnitelmissa oli, että tuntitaksa keskustassa nousee kahteen euroon (nyt 1,60 euroa), kuukauden pysäköintilupakiekko 150 euroon (nyt 120) ja puolen vuoden pysäköintilupakiekko 700 euroon (nyt 600).