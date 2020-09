Asemanseudun uuden pysäköintitalon maksut nyt julki: Näin paljon maksaa kuukausipysäköinti juna-asemalla, pyöräilijöillekin tulossa maksu

Asemanseudun pysäköintilaitoksen pysäköintimaksut on päätetty. Avajaisia vietetään lokakuussa, kun pysäköintijärjestelmät on testattu.

Hämeenlinnan Pysäköinti oy:n rakennuttama Asemanseudun palvelu- ja pysäköintilaitos avataan lokakuussa.

Pööli-nimeä kantavan pysäköintilaitoksen pysäköintimaksut tulevat olemaan samat kuin Hämeenlinnan Pysäköinti oy:n hallinnoimassa Keinuparkki-pysäköintitalossa.

– Pysäköinti maksaa euron alkavalta tunnilta. Sopimuspysäköinnin kuukausihinta on 82 euroa ja vuosihinta 726 euroa. Tiputimme kuukausihintaa selkeästi. Aikaisemmin kuukausihinta oli toistasataa euroa. Päätimme tulla näin pysäköijiä vastaan, Hämeenlinnan Pysäköinti oy:n toimitusjohtaja Ari Mielty kertoo.

Polkupyörien parkki toimii kuukausisopimuksella, joka on kymmenen euroa kuukaudelta. Polkupyörille on osoitettu hallista lukollinen tila, johon sopimusasiakas pääsee saamansa koodin avulla.

Rakennus pian valmis, pysäköintijärjestelmiä testataan

Pysäköintilaitoksen avauspäivä varmistuu Mieltyn mukaan lähiaikoina.

Rakentamisen osalta talo valmistuu ajallaan, mutta tarkka avauspäivä on kiinni pysäköintijärjestelmien testaukseen kuluvasta ajasta.

Pysäköintitalo tulee olemaan avoinna joka päivä, vuorokauden ympäri. Autopaikkoja on tasan 600.

Aiemmin oli puhetta myös siitä (HäSa 28.4.2020), että kaupunki selvittäisi mahdollisuutta yhdistää junalippu ja pysäköintimaksu yhdeksi tuotteeksi. Mieltyn mukaan VR:n kanssa tällaiseen sopimukseen ei ole vielä päästy.

– Pysäköinnin ja junalipun yhdistäminen ei ole asiana haudattu, vaan se on edelleen kesken. Se vaatii pysäköinnin mobiilimaksujärjestelmien integrointia VR:n lipunmyyntiohjelmaan.

Liiketiloihin löydetty vuokralaiset

Pysäköintilaitoksessa on autopesulan lisäksi kaksi muuta liiketilaa vuokrattavana.

Niihin on Mieltyn mukaan on jo tehty vuokraussopimukset, mutta tilojen vuokraajia hän ei vielä paljasta.

Laitoksesta löytyvät tilat myös rengasvarastolle, sähköavusteisten polkupyörien akkujen lataukselle sekä pyöräilyvarusteiden säilytykselle.

Autojen moottorin lämmitys ja sähköautojen hidas lataus onnistuu kaikilla autopaikoilla. Sähköauton nopea lataus onnistuu kuudella autopaikalla.

Asemanseudun liityntäpysäköintialueet maksullisiksi

Rautatieaseman pysäköintipaikkojen ja kadunvarsien pysäköinti muuttuu samoihin aikoihin pysäköintitalo Pöölin valmistumisen kanssa.

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi toukokuussa periaatteet, joiden mukaan asemanseudun liityntäpysäköintialueet muuttuvat maksullisiksi.

Kadunvarsilla pysäköinti on paikasta riippuen joko aikarajoitettua tai kokonaan kiellettyä. Esimerkiksi Asemantaustan puolella rataa kadunvarren kiekkopysäköinnin maksimiaika on neljä tuntia. Hämeentiellä ja Paavo Cajanderin tiellä enimmäisaika on tunnin.

Alueen asukkaat ja yrittäjät voivat lunastaa pysäköintitunnuksen, joilla voi pysäköidä Hämeentiellä, Paavo Cajanderin tiellä ja Kiistantiellä.

Liikennesuunnittelija Kimi Känkänen kertoo, että radanvarren pysäköintialueille on tulossa kaksi uutta pysäköintiautomaattia. Esimerkiksi Rautatienkadun ja Kiistalantien pysäköintialueilla puolestaan maksetaan mobiilimaksulla.

Lue myös:

Hämeenlinnan uusi pysäköintilaitos valmistuu ajallaan (27.7.2020)

Hämeenlinnan asemanseudun pysäköinti pääasiassa maksulliseksi – Ilmainen liityntäpysäköinti loppuu (11.5.2020)

Keskustan pysäköintimaksuja korotetaan – Kolme lautakunnan jäsentä halusi maksut pois (19.8.2020)