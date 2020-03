Queen-musikaalin harjoitukset vaihtuivat Aleksi Aromaalla kesälomailuun – Video: "Maastopyöräilyä, joogaa ja crossfitiä"

Tämän kevään piti olla Aleksi Aromaalle suuren suomalaisen produktion, Queenin musiikkiin pohjautuvan We Will Rock You -musikaalin harjoitusten ja esitysten ilotulitusta.

Toisin kävi. Koronaviruspandemia iski myös esitykseen, jonka piti saada ensi-iltansa 17. huhtikuuta Helsingin Messukeskuksessa. Esityksiä olisi ollut 32–35 toukokuun loppuun mennessä.

Harjoittelua oli takana nelisen viikkoa, kun Suomeen julistettiin poikkeustila. Nyt harjoittelu ja tuotanto ovat tauolla, ja niiden jatkumisesta saati uudesta ensi-iltapäivästä ei ole vielä kenelläkään tietoa.

– Musikaali oli päätyöllistäjäni tälle keväälle, eli nyt on kalenteri tyhjä. Kesäloma tuli paria kuukautta suunniteltua aikaisemmin, Aromaa hymähtää.

Aromaa myöntää, että tuotannon laittaminen tauolle luonnollisesti harmitti.

– Mietin, että tähänkö tämä tyssää. Kun asiaa ehti miettiä hetken pidempään, tajusi, että henkilökohtaisella tasolla puhutaan aika pienistä asioista, jos ajattelee suurta mittakaavaa. Se on vain yksi teatteriesitys.

Lohtua antaa tieto siitä, että produktiota tullaan tauon jälkeen jatkamaan.

Luonnollisesti töiden keskeytyminen iskee Aleksi Aromaan ja hänen perheensä talouteen, joskaan ei niin rajusti kuin monien muiden esiintyvien taiteilijoiden.

– Kyllähän tämä tosi ison loven talouteen tekee. Elämisen suhteen joudumme tekemään muutoksia, koska on lainaa. Olen kuitenkin siitä hyvässä tilanteessa, että en ole yrittäjä, vaan olen aina ollut palkkalistoilla. Meillä on tosi toimiva työttömyyskassa.

– En kuitenkaan voi valittaa, sillä monella asiat ovat huonommin, kun rahantulo loppuu kokonaan, Aromaa huolestuu.

Hän uskoo, että poikkeuksellisesta maailmantilanteesta seuraa jotain hyvääkin, jos tilanne jatkuu pitkään eikä edes kotoaan saa juuri poistua.

– Sitten täytyy vain miettiä omia kulutustottumuksia: miten me elämme, paljonko kulutamme, mikä on tarpeellista. Se on hyvä asia.

Entä mitä Aleksi Aromaa sitten tekee käsiinsä tipahtaneella ”luppoajalla”?

– Aika minimissä se nyt on, mitä voi tehdä. Aika menee perheen kanssa olemiseen, treenaamiseen, liikuntaan ja ulkoiluun. Ajattelin pitää sellaisen kesäloman, jota en ole pystynyt seitsemään vuoteen pitämään.

Kiireisenä hänet ovat pitäneet teatteritreenit ja esityskaudet ympäri vuoden, eikä hän ole pystynyt ajanpuutteen vuoksi toteuttamaan omia suunnitelmiaan.

– Ehkä nyt olisi hyvä aika keskittyä itseensä ja viedä taas oman musiikin tekemistä eteenpäin. Minulla on pari ajatusta teemallisista konserteista. Vaikkei niitä nyt pysty toteuttamaan, suunnitella aina voi.

Lisäksi Aromaa aikoo nyt herättää tosissaan henkiin rakkaan, 2000-luvun puolivälissä aloittamansa harrastuksen, maastopyöräilyn.

– Se oli silloin kesäharrastus, joka vei mukanaan. Sitten tuli kesäteattereita ja muita, ja oli hetkiä, että en päässyt ajamaan.

– Viime syksynä sain taas innostuksen uudestaan. Ja nyt, kun on ollut fillarikelit läpi vuoden, maastopyöräily on pysynyt harrastuksena mukana kaiken muun liikunnan ohessa.

Aromaa kertoo aloittaneensa vuosi sitten keväällä myös crossfit-harjoittelun, ja jooga on ollut hänelle tärkeä henkireikä.

– Käyn lisäksi lenkeillä ja hengailen luonnossa. Yritän liikkua monipuolisesti. Se on hyvää vasta painoa duuneille, kun saa tehtyä jotain ihan muuta. HÄSA

Aleksi Aromaa Näyttelijä, muusikko, laulaja. Syntynyt 1983 Hauholla (nykyisin osa Hämeenlinnaa). Asuu Hämeenlinnassa. Perhe: puoliso ja 4-vuotias lapsi. Esiintynyt mm. Hämeenlinnan teatterissa ja kesäteatterissa, mutta myös muissa kaupungeissa. Nyt kiinnitetty Helsingin Messukeskuksessa huhti-toukokuussa esitettäväksi aiottuun Queen-musikaaliin We Will Rock You sekä Tampereen Työväen Teatterin Kinky Boots -musikaaliin, jonka ensi-illaksi on suunniteltu 29. syyskuuta.