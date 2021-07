Räätälöintejä ja täsmätöitä kuntakokeilussa – Janakkalassa otettu yhteyttä jo lähes 600 työttömään

Janakkalassa on päästy hyvään alkuun työllisyyden kuntakokeilussa. Kohderyhmäläisiä on kunnassa vajaat 600, ja lähes jokaiselle on ehditty soittaa ainakin kerran.