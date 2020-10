Raatihuone on toiminut putkana, huutokauppakamarina, raastupana ja jopa kirkkona - Mitä löytyy salaisten portaiden päästä?

Hämeenlinnan torin laidassa seisova raatihuone on kuin korurasia, joka hurmaa välittömyydellään. Historia on läsnä, vaikkakin piilossa ohikulkevien katseilta. Toimittajat Marika Riikonen ja Susanna Kinnari viettivät yön rakennuksessa. Tämä Yövieraat-sarjan juttu on julkaistu alun perin 14.6.2014.