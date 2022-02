Rajoitukset höllenevät monilla alueilla, etätyösuositus lievenee pääkaupunkiseudulla ja Pirkanmaalla

Tänään on raportoitu reilut 4 400 uutta koronatartuntaa. Lähes puolet väestöstä on saanut kolme rokoteannosta.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä sekä Pirkanmaan sairaanhoitopiiri suosittelevat alueillaan, että valtakunnallisen etätyösuosituksen päätyttyä siirrytään etä- ja lähityön yhdistämiseen. Valtakunnallinen etätyösuositus on päättymässä helmikuun lopussa.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri kertoo, että alueella seurataan valtakunnallista suositusta.

Pääkaupunkiseudulla jatketaan laajaa maskisuositusta, mutta 3.–5. luokkalaisten maskisuosituksesta kouluissa luovutaan maaliskuusta alkaen. Pirkanmaallakin luovutaan alle 12-vuotiaiden maskisuosituksesta, Varsinais-Suomessa 1.–4. luokkalaisten maskisuosituksesta. Vanhemmille koululaisille ja opiskelijoille maskeja suositellaan kouluissa yhä.

Alueilta kerrotaan, että koronapotilaiden aiheuttama sairaalakuormitus on laskenut tai on siedettävä.

Etelä-Karjalassa puolestaan epidemia ei ole vielä tasaantunut ja sairaalahoidon kuormitus on kasvanut. Alueellinen koronaryhmä suosittaakin, että etätyösuositusta jatketaan maaliskuun loppuun asti. Myös vahva maskisuositus jatkuu.

Keski-Suomessa ja Itä-Suomessa luovutaan kokoontumisrajoituksista välittömästi. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (avi) kumoaa rajoitukset Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella, Itä-Suomen avi Itä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirien alueilla. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin alueella voimassa olevat rajoitukset jatkuvat vielä.

Kahden viikon aikana liki 80 000 tartuntaa

Suomessa on raportoitu 4 426 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Raportoitujen koronatartuntojen määrä ei kuvaa todellista tartuntamäärää, sillä kaikkia sairastuneita ei testata virallisesti.

Kahden viime viikon aikana on raportoitu noin 79 400 uutta tartuntaa, mikä on noin 23 600 tartuntaa vähemmän kuin tätä edeltävien kahden viikon aikana. Vahvistettuja tartuntoja koko epidemian ajalta on Suomessa raportoitu lähes 587 000.

Uusia koronavirukseen liittyviä kuolemantapauksia on raportoitu tänään yksi. Yhteensä koronaan liittyviä kuolemia on Suomessa raportoitu koko pandemian ajalta 2 215.

Ensimmäisen rokotteen on saanut 80 prosenttia koko väestöstä

Koronarokotteen kolmannen annoksen saaneiden osuus koko väestöstä on lähes 49 prosenttia, raportoi THL. Lähes 2,7 miljoonaa ihmistä on saanut kolme koronarokotetta.

Kaksi rokotetta saaneiden osuus koko väestöstä on lähes 76 prosenttia, joten toisen rokotteen saaneita on lähes 4,2 miljoonaa.

Ensimmäisen rokotteen on saanut 80 prosenttia eli runsaat 4,4 miljoonaa koko väestöstä.

Seitsemän sairaanhoitopiirin alueen 18 vuotta täyttäneestä väestöstä 90 prosenttia tai enemmän on saanut ensimmäisen rokoteannoksen.

Varsinais-Suomen, Kanta-Hämeen, Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Itä-Savon, Pohjois-Savon ja Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiireissä on päästy ensimmäisen rokotteen osalta laajimpaan kattavuuteen 18 vuotta täyttäneiden ensimmäisten rokotteiden antamisessa.

Koko maassa 18 vuotta täyttäneestä väestöstä ensimmäisen rokoteannoksen on saanut 88,6 prosenttia.