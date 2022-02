Rakennetaanko Hämeenlinnassa liikaa uusia vuokrakerrostaloja? – "Moni asuinalue on Hämeenlinnassa vanhan maineensa vanki"

Hämeenlinnan asunnot oy:stä kerrottiin viime vuonna, että osa vuokra-asuntoyhtiön rakennuksista purettaisiin vuoden 2021 loppuun mennessä. Miksi osa kohteista vielä purkamatta ja mikä purkamista on viivästyttänyt Harakkamäki 5:n (Laaniitty), Karhitie 6:n (Nummi) ja Katumantie 8:n (Katuma) kohteissa, Hämeenlinnan asuntojen toimitusjohtaja Tuukka Tuomala? – Harakkamäki 5:n c- ja d-portaat on jo purettu, a-b-e-portaat säilytetään ja peruskorjataan myöhemmin....

