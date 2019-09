Rakennusvalvonnassa uusi sähköinen palvelu Hattulassa: Uudistuksen odotetaan nopeuttavan käsittelyä

Hattulan rakennusvalvonnassa on otettu käyttöön uusi, sähköinen lupa-asiointipalvelu. Sen odotetaan nopeuttavan hakemusten käsittelyä ja samalla paperipinot ohenevat huomattavasti. – Palvelu on mahdollisimman selkeä. Palvelun etusivulta näkee yhdellä silmäyksellä, mitä lupia...

Hattulan rakennusvalvonnassa on otettu käyttöön uusi, sähköinen lupa-asiointipalvelu. Sen odotetaan nopeuttavan hakemusten käsittelyä ja samalla paperipinot ohenevat huomattavasti. – Palvelu on mahdollisimman selkeä. Palvelun etusivulta näkee yhdellä silmäyksellä, mitä lupia sen kautta voi hakea. Kun valitsee tarvitsemansa luvan, järjestelmä opastaa eteenpäin, kertoo Hattulan paikkatietoasiantuntija Pasi Talja. Hän on rakentanut palvelua yhdessä rakennusvalvonnan edustajien kanssa. Palvelussa…