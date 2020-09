Rambo sai taisteluparikseen suomalaisen ammattiskeittarin pojan – Talentin alkukarsinnat taputeltiin Verkatehtaalla

Odottelua ja kiirehtimistä. Näin rytmittyvät tv-kykykilpailun, Talent Suomen, viides ja viimeinen kuvauspäivä Hämeenlinnan Verkatehtaalla.

Kuvaukset ovat poikkeukselliset siinä mielessä, että Verkatehdas ei varsinaisesti notku kilpailijoista.

Koronan vuoksi kilpailijat on jaettu totuttua pienempiin ryhmiin.

Tamperelainen Rambo on saapunut kuvauksiin 6-henkisen tiiminsä kanssa. Tämä kilpailija arvatenkin kerää eniten rapsutuksia kaikista Talent-kokelaista.

Stafforshirenbullterrieristä paljastuu, että se on aika kova poika skeittaamaan, ja sitä se tekee hymy korvissa saakka. Koira on skeitannut kuusi vuotta ja esiintynyt viisi.

Avustajanaan hänellä on lohjalainen 6-vuotias Kaapo Koski, joka on skedepoikia itsekin.

– Tämä on Rambon uran huippuhetki, sitten se siirtyy eläkkeelle. Kaapolla ura puolestaan on vasta alkamassa, sanoo staffin omistaja Minna Talvitie.

Epäilemättä skeittaus kulkee suvussa, sillä Kaapon isä on vanhan liiton ammattiskeittari ja lajin suomalainen pioneeri Mikko ”Rad Mike” Koski.

Epäurheilullinen apinalauma pääsi kisaan takaoven kautta

Verkatehtaalla osa odottaa vuoroaan yläkerran holding-roomissa, lämpiössä.

Osa lämmittelee tuomariesitystään lasipihalla tai Verkatehtaan pihamaastossa. Osa on seuraamassa hurjaa stunt-hyppyä Hopeaseppien sillalla.

– Pysykää näkyvillä, kohta kuvataan videohaastattelu, ohjeistaa Fremantle Median tuottaja Piia Puntola Unathletic Monkeys -nimiselle katutanssiryhmälle.

Ryhmän nimi ei vastaa jäntevän kolmikon akrobaattisia taitoja. Suomeksi se tarkoittaa vapaasti käännettynä epäurheilullisia apinoita. Suomeksi se on myös sarkasmia.

– Se on läppä, sillä tanssia ei mielletä urheiluksi, selventää Virtasen Roopeksi esittäytyvä breikkaaja.

Akrobaatti Hermanni ”Heema” Jakonen ja tanssija Cayan Atalmis nyökkäävät. He kertovat hakeneensa kykyohjelman kilpailijoiksi jälkijunassa.

– Haimme ihan ex tempore pari päivää sen jälkeen, kun ilmoittautuminen oli mennyt umpeen. Ensin soitimme Neloselle ja sitten Maikkarille. Muutaman puhelun jälkeen saimme oikean henkilön kiinni ja osallistumisluvan, nauraa kolmikko.

Kilpailusta ympäri Suomea tuleva kolmikko kertoo pilke silmäkulmassa hakevansa näkyvyyttä, kokemusta ja rahaa.

Uran luomiseen pelkkä näkyvyys ei riitä

Talent-tuomareista Krista Siegfrids muistaa vielä, miltä tuntuu astua tuomariston eteen. Suomenruotsalainen laulaja ja lauluntekijä on kilpaillut lapsesta asti.

– Se on kova paikka, jossa voi jäätyä jännityksestä tai syttyä kilpailijaksi. Tuomarina yritän vähentää kilpailijan jännitystä osoittamalla, että olen hänen puolellaan, Siegfrids sanoo.

Kykykilpailuista hän on esiintynyt muun muassa Ruotsin Idols-ohjelmassa ja Suomessa Voice of Finlandissa Michael Monroen joukkueessa.

– Kilpailut eivät automaattisesti avaa ovia viihdemaailmaan, pelkkä näkyvyys ei riitä. On itsestä kiinni, kuinka paljon on valmis tekemään uhrauksia ja töitä.

Esiintyvän taiteilijan elämä ei ole aina yhtä säihkettä. Keikkailussakin tulee arki vastaan, eikä tapahtumapaikkojen takahuoneissa aina toimi lämmötkään, huomauttaa Siegfrids.

– Välillä mennään ruusuisesti punaisella matolla, mutta suurin osa ajasta on kovaa työtä. Tämä ei ole se tie, jossa on aina mukavaa. On oltava joustava ja opittava elämään minuuttiaikataululla. Osa työtä on myös julkisuus, sekään ei ole aina herkkua.

Hienoimmaksi hetkekseen Siegfrids mainitsee vuoden 2013 Euroviisujen finaalin.

– Oli unelmien täyttymys esiintyä 200 miljoonalle katsojalle.

Televisiossa oleminen arkipäiväistynyt

Alkukarsinnoissa Verkatehtaalla tuomarit arvioivat 100 esitystä viiden päivän aikana.

Viime keskiviikkona kiirettä ei pitänyt pelkästään kilpailijoilla, vaan koko tuotantokoneistolla.

Videokuvaaja Sami Harjunen kehuu kilpailijoita: mitä nuorempi osallistuja, sen luontevampi kameran edessä.

Ei tarvitse mennä kuin 2000-luvun alkuun, kun videokamera aiheutti ihmisissä pelonsekaisia tunteita. Televisiossa oleminen on arkipäiväistynyt.

– Nykynuoret ovat niin tottuneita kameran edessä olemiseen, sillä tänä päivänä moni julkaisee kuvia ja videoita somessa. On tietämystä, mitä kuvataan ja miksi, arvioi Harjunen.

Videomateriaalia kertyy valtava määrä. Tuottaja Piia Puntola kertoo, että jokaista kilpailijaa tullaan näkemään televisiossa, enemmän tai vähemmän.

– Alkukarsinnat jaetaan kuuteen 1,5 tunnin mittaiseen jaksoon.