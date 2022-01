Korpiklaanin Jonne Järvelä osti ränsistyneen kansakoulun Hämeenkoskelta, vaikka talon esittelijä oli käännyttämässä hänet jo eteisestä pois

Hämeenkosken Mieholan koulu on saanut uuden isännän. Vuonna 1908 aloittaneen ja 1950-luvulla laajennetun koulun omistaa Korpiklaani-yhtyeen Jonne Järvelä. Kaupat tehtiin kesällä.

– Ensimmäiseen esittelyyn tulin yksin. Esittelijä kysyi eteisessä, tarvitseeko mennä pidemmälle. Hän oli myynyt tätä sen verran kauan, ettei uskonut löytävänsä ketään niin hullua, joka tästä kaupat tekisi, Järvelä sanoo.

Perusteellista remonttia kaipaavaa vanhaa koulurakennusta ei varmasti ole helppo myydä. Järvelä oli kuitenkin nopeasti myytyä miestä.

– Jäi hyvät fiilikset ensimmäisestä visiitistä. En saanut paikkaa mielestäni. Ainoastaan se arvelutti, että tämä on niin kaukana kaikesta.

Kärkölän kirkonkylään on kahdeksan, kuntakeskukseen Järvelään 13 ja Lappilan rautatieseisakkeelle 10 kilometriä.

Taiteilija on tottunut luottamaan intuitioon, mutta kauppoja hän ei sentään tehnyt yhden vierailun perusteella. Toinenkin vierailu tarvittiin.

– Meidän rumpali Samuli (Mikkonen) kävi taputtamassa käsiä juhlasalissa ja totesi akustiikan erinomaiseksi. Vielä parempi akustiikasta tuli, kun otettiin pinkopahvit seinältä ja hirret paljaiksi. Parempaa studiota en saisi rakentamallakaan, aiemmin Lahdessa asunut ja studiota pitänyt Järvelä sanoo.

Koulun juhlasalista tuli studion soittotila. Viereisestä huoneesta tehtiin tarkkaamo, jonka mittari näyttää 16,8 lämpöastetta.

– Lämpöä voi nostaa, mutta studiossa patteri on täysillä. Toisaalta ei studiossa tarvitse lämpimämpi olla. Soittaessa tulee kuuma. Happi riittää paremmin kuin kaupunkistudiossa, Järvelä kertoo.

Mieholan omisti aiemmin tekstiilitaiteilija Elina Hassi, joka osti koulun 20 vuotta sitten Kardénien kuolinpesältä. Kun koulutoiminta rakennuksessa 1964 loppui, koulua alkoivat asua kuvataiteilija Jorma Kardén ja kirjailija Kerttu-Kaarina Suosalmi.

Rakennuksessa on edelleen runsaasti edellisiltä asukkailta ja käyttäjiltä jäänyttä irtaimistoa. Salin päätyseinän kirjahyllystä löytyy Suosalmen ja Hannu Salaman tuotantoa ja toista sataa vuotta vanhoja koulukirjoja sekä Kotilieden ja Suomen Kuvalehden vuosikertoja 1920-luvulta.

– On kouluvihkoja ja Kardénien pojan, Kristianin, tilaamia ulkomaalaisia musalehtiä 1960- ja 70-luvuilta, Järvelä esittelee.

Seiniä koristavat värikkäät kukkatapetit. Ne on Järvelän tiedon mukaan tilattu 1960-luvulla Pariisista.

– On ne aika hienot. Kai ne pitää säilyttää.

Salin nurkassa on Elina Hassin lahjoittamat kangaspuut.

– Elina on luvannut tulla opastamaan Jaanaa (Turunen) kuinka mattoja oikeaoppisesti kudotaan.

Järvelä ja Turunen tapasivat Korpiklaanin tuoreimman albumin Jylhän kansikuvaa tehtäessä. Turunen otti levynkannen suokuvan.

Sen jälkeen on tapahtunut nopeasti. Järvelä oli eronnut ja etsi uutta kotia. Ensin löytyi mielitietty ja sitten koti. Hevonen, vuonna 2009 syntynyt Rome Iivari, tuli kaupan päälle.

– “Iivari” syntyi samana päivänä, kun täytin 14. Vanhempani ovat sen verran vanhoja, että halusivat lopettaa eläintenpidon. Kun Iivarille etsittiin uutta kotia, kysyimme naapurilta, vieläkö niiden pihattoon mahtuisi yksi hevonen ja mahtuihan sinne, Turunen kertoo.

Lieksalaislähtöinen Turunen on suorittanut mediapalveluiden toteuttajan tutkinnon suuntautuen valokuvaukseen. Hän hoitaa Korpiklaanin maailmanlaajuista fanituotemyyntiä ja käy osa-aikatöissä Järvelän S-marketissa.

– Tässä ovat yhdistyneet molempien haaveet ihan merkillisen hyvin. Tykätään pyöriä tuolla metsässä. Jaanalla on usein kamera mukana. Tuotekuvauksia on tehty pitkin korpea, Järvelä sanoo.

Pariskunta suunnittelee Mieholaan pienimuotoista maanviljelyä.

– Ajatus on kysyä naapurilta peltotilkkua vuokralle. Ainakin perunaa, porkkanaa, herneitä ja mansikkaa voitaisiin viljellä.

Ensitöikseen pariskunta siivosi talon ulkonurkat.

– Poistettiin talossa kiinni ollut kasvusto, kuten köynnökset ja pajukko. Kaivettiin lapiolla sokkelin ympäristö puhtaaksi ja maalattiin sokkeli, Turunen sanoo.

Pajua kasvoi niin, ettei juhlasalin ikkunoista ulos nähnyt, Järvelä muistelee.

Porakaivokin piti asennuttaa. Maalämpö oli asennettu ja katto uusittu jo ennen uudisasukkaita.

– Kallein ja tärkein oli tehty. En tätä muuten olisi ostanutkaan, Järvelä sanoo.

Järvelän mukaan koulun välittömän korjaustarpeen hinnaksi on arvioitu 66 000 euroa.

– Tällaisen perinnekohteen kunnostamiseen on haettavissa tukea. Rahoitusosuuteni kokonaisuudesta on noin puolet, jos tukea saan.

Rakennus on yhdestä kohdasta notkollaan. Rakennusta kannattelevia hirsiä joudutaan vaihtamaan. Myös ulkoseinät pitää korjata.

Hollolan kunnassa ollaan kuulemma tyytyväisiä, että 113-vuotias koulu pannaan kuntoon.

– Kun eräänä aamuna laitoin kuntaan e-mailia aamuseitsemältä, tunnin päästä sain postia kunnanjohtajalta. Puoli yhdeksältä soitti elinkeinoasiamies, että hienoa, kun teit koulusta kaupat.

Mieholassa on kolme kerrosta sekä vintti. Asuinneliöitä on reilu 300 ja asuinhuoneita vähintään kymmenen.

– Mietittiin, että onko tämä meille liian iso, mutta paskanmarjat. Kaikki huonetila on käytössä, Järvelä toteaa.

Yläkertaan on tarkoitus tehdä majoitustilat vieraileville soittajille. Kellarikerroksen yhdistetystä jumppasalista ja puukäsityöluokasta tulee kuntosali. Vintillä ehkä vielä joskus tanssitaan.

– Vinttiä ei ole ehditty kunnolla tutkia. Täältä voi löytyä vaikka mitä aarteita, kuten tämä Pekan pulpetti, Järvelä sanoo vinttikierroksella.

Pekka on uurtanut nimensä pulpetin kanteen syvin tikkukirjaimin. Pulpetin päällä oleva Raittius tavaksi -kirjanen vuodelta 1953 näyttää lähes koskemattomalta.

Mieholan kansakoulu on taas kovassa käytössä

Korpiklaani nauttii suurempaa suosiota ulkomailla kuin Suomessa.

Korona-aika on erityisen hankala yhtyeelle, jonka leipä on pitkin ja poikin maailmalla. Kiertueita ja yksittäisiä keikkoja on jouduttu siirtämään ja perumaan.

– Syksyllä peruuntui kuukauden mittainen Euroopan-kiertue. Marraskuun lopulla soitettiin Tšekissä ja Unkarissa, mutta joulukuun alussa peruuntui festivaalikeikka Englannin Sheffieldissä, Jonne Järvelä sanoo.

Keväälle kalenterissa on keikkoja, mutta ainakin tammikuiset esiintymiset ovat vaakalaudalla.

Mieluisen uutisen Järvelä sai joulukuussa. Korpiklaanin Jylhä on ehdolla Emman saajaksi sarjassa Vuoden metallialbumi.

– Hyvä, että päästiin ylimalkaan ehdolle. Yllättynyt olen, jos voitto tulee.

Junalla Lappilan asemalle

Kun keikat ovat jääneet vähemmälle, studiotyölle on jäänyt enemmän aikaa. Mieholassa on tehty jo monenlaista.

– Skiltronin levy on jo valmis. Sen lauluosuudet, akustiset kitarat ja maniskat äänitettiin täällä. Omia juttuja olen tietysti tehnyt. Korpiklaanin Pidot-biisistä on tulossa englanninkielinen versio, jossa mukana laulamassa on Skycladin Kevin Ridley.

Kesken on Jonne-yhtyeen levy sekä The Paisleys -yhtyeen sessiot. Jälkimmäinen on Järvelän, Kärtsy Hatakan, Dimitri Keiskin, Sami Yli-Sirniön ja Samuli Mikkosen puhaltimilla ryyditetty rokkiprojekti.

– Kärtsy on ollut siinä aktiivinen. Sillä on tapana ilmoittaa, että pidetään sessiot. Se tulee junalla Lappilan asemalle, josta haen sen Tankkibaarin kautta tänne, Järvelä sanoo.