Ranskalainen DJ Snake Weekend Festivalin vetonaulaksi

Hämeenlinnan Kantolassa 1.-3. heinäkuuta pidettävän Weekend festivalin esiintyjäkaartiin on kiinnitetty elektronisen tanssimusiikin eliittiin kuuluva DJ Snake. Suurta kansainvälistä suosiota nauttivan DJ Snaken eli ranskalaisen William Sami Étienne Grigahcinen näytöt ovat kovat: 35-vuotiaan dj-tuottajan musiikkia on striimattu 32 miljardia kertaa ympäri maailman. Viimeisimpiin hitteihin lukeutuva, Justin Bieberin kanssa yhteistyössä tehty ”Let Me Love You” on rikkonut...

