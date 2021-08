Hämeenlinnan kirje: Rantamuurin korjaus venyy yhä – Teräsponttiseinämä ei kuitenkaan jää paikalle pysyvästi

Hopeaseppien eli Paasikiventien sillan länsipuolen rantamuurin uusiminen venyy yhä. Vielä heinäkuussa kerrottiin (HäSa 16.7.), että työ valmistuisi elokuussa, mutta uusin arvio valmistumisajaksi on lokakuun loppupuoli. Venymisen syy on työn haasteellisuus, rantamuuri kun paljastui muusiksi eli käytännössä korjauskelvottomaksi ja se pitää tehdä kokonaan uudestaan. Hankkeen pääurakoitsija on joutunut järjestelmään töitä ja alihankintoja uudelleen projektin laajennuttua. …