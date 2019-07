Rantareitti sulkeutui jälleen viideksi päiväksi – Kysyimme perusteluita Mellakan järjestäjältä ja kaupungilta

Kaupunkilaisten suosima ulkoilureitti, rantareitti Linnanpuiston osalta on suljettu 23.7–28.7 väliseksi ajaksi. Westside Events Oy haki lupaa reitin sulkemiselle kyseiselle ajankohdalle.

Yhtiö järjestää Linnapuistossa Mellakka-festivaalin tulevana perjantaina ja lauantaina.

Lupahakemuksessaan tapahtumanjärjestäjä perustelee rantareitin sulkemista turvallisuussyillä. Sen enempää hakemuksessa ei turvallisuussyitä avata.

Tavoitimme Hämeenlinnan kaupungin lupatarkastaja Miia Metsäalhon vastaamaan kysymykseen turvallisuussyistä sähköpostitse. Kysyimme myös, miksi suoja-aitoja ei voida vetää tapahtuman rakentamisen ajan sillä tavalla, että rantareitti rajattaisiin avoimeksi.

Metsäalho on myöntänyt luvan rantareitin sulkemiselle.

– Rantareitin välittömään läheisyyteen rannan puolelle sijoittuu tapahtuman rakenteita ja sorapintaisia puistokäytäviä sekä rantareittiä käytetään työkoneiden ajoreitteinä aluetta rakennettaessa, Metsäalho viestittää.

Lupapäätöksessä hakija velvoitetaan sulkemaan reitti linnan pohjoispäädyn sekä Aleksis Kiven puiston kohdalta aidoin. Lisäksi reitin käyttäjät on opastettava vaihtoehtoiselle reitille esimerkiksi sulkuaitaan kiinnitettävällä opasteella.

Westside Events Oy:n toimitusjohtaja Janne Jämsén kertoo, että turvallisuussyyt pohjautuvat siihen, että alue on tällä hetkellä periaatteessa rakennustyömaa.

– Alueella on työkoneita, lavaraksaa ja työntekijöitä. Siinä on riskinsä, jos siellä pyörii ihmisiä, jotka eivät osaa varoa.

Alueen rajaamisen toisin festivaalin rakennusajaksi Jämsén näkee haastavaksi.

– Siinä saa aika monta kilometriä vetää aitaa muutenkin. Ylimääräinen aitaaminen alkuvaiheessa ja sen siirtäminen on melkoinen urakka. Ylipäätään siinä on iso alue aidattavaksi ja aitaaminen on hyvin hankalaa.

Kauniilla miljööllä on ansionsa myös tapahtuman järjestäjälle, eikä sitä haluta aidata pois festivaalialueesta.

– Linnan seutu on mahtava. On oikein mukavaa, että ranta on käytössä ja toki haluamme sitä asiakkaillemme tarjota. Porukkaa tulee ympäri Suomen ja he pääsevät nauttimaan Hämeenlinnan kauniista ympäristöstä. Jos alue aidattaisiin pois ja laitettaisiin näköesteet, niin se ei olisi kovin mukavan näköinen.

Kaupunkilaisia suositun ulkoilualueen sulkeminen närästää. Hämeen Sanomiin ensimmäinen kirjoitus mielipideosastolle asiasta toimitettiin jo keskiviikkona.

Lapsensa kanssa puistoon mielineelle Outa Peiposelle rantareitin sulkeminen tuli yllätyksenä.