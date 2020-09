Valtion on vaikea määrätä pääradalle uusi linjaus – Asiantuntija ei pidä oikeutta yksiselitteisenä

Ei ole selvää, voivatko Kanta-Hämeen kunnat estää uuden Helsingin–Tampereen rautatien rakentamisen. Sekään ei ole selvää, voidaanko Hämeen liitto määrätä varaamaan radalle alue maakuntakaavaan.

Lainsäädännön tulkinta nousi julkisuuteen tällä viikolla. Ympäristöministeriön aluesuunnitteluneuvos Ulla Koski kertoi Hämeen Sanomissa 21.9.2020, että valtioneuvosto voi päättää aluesuunnittelutavoitteesta, jonka perusteella maakuntakaavassa on varauduttava ratalinjaukseen.

Kansanedustaja Johannes Koskinen (sd.), joka on entinen oikeusministeri ja perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja, kirjoitti keskiviikkona Hämeen Sanomien mielipidesivulla, että ministeriö ei voi antaa määräystä radan kaavoittamisesta.

– Tulkinta on perin yksioikoinen, etten sanoisi virheellinen.

Laki sanoo, toinen sanoo toista

Erilaisissa näkemyksissä kyse on siitä, että ratalain mukaan rautatien yleis- tai ratasuunnitelmaa ei saa hyväksyä vastoin maakuntakaavaa. Maankäyttö- ja rakennuslain 178. pykälässä kuitenkin sanotaan, että ministeriö voi antaa maakunnan liitolle suunnittelutehtävän hoitamista koskevia määräyksiä. Edellytys on, että kyse on valtakunnallisesti yleisen edun kannalta erittäin tärkeästä asiasta.

Koskinen vetoaa näkemyksessään maankäyttö- ja rakennuslain perusteluihin, joissa viitataan kansainvälisiin velvoitteisiin. Siten ministeriö voisi käyttää määräysvaltaansa esimerkiksi, kun tarvitaan päätöksiä rajat ylittävistä yhteyksistä ja raja-asemista.

– Periaatteena on kaavan laativan maakunnan liiton tai kunnan ensisijainen ratkaisuvalta siitä, millä tavalla valtakunnallinen tavoite toteutetaan, Koskinen kirjoittaa.

Oikeuskirjallisuus antaa viitteitä siitä, että ministeriö voisi määrätä ratavarauksesta. Professorien Ari Ekroosin ja Vesa Majamaan teoksessa Maankäyttö- ja rakennuslaki nimetään moottoritiet ja oikoradat hankkeiksi, joille maakunnat ja kunnat voidaan määrätä kaavoittamaan maata. Hekin toteavat, että kunnilla ja maakunnilla on valta ratkaista, miten asia toteutetaan. ”Kun ratkaisu on kuitenkin kytkettävä suuremman kokonaisuuden osaksi, ovat vaihtoehdot kuitenkin varsin rajalliset”, Ekroos ja Majamaa toteavat.

Ei yksiselitteinen

– Mustavalkoinen asia ei ole. Yksiselitteistä tulkintaa ei voi esittää, sanoo ympäristöoikeuden asiantuntija Pekka Vihervuori.

Oikeustieteen tohtori Vihervuori on toiminut professorina useissa yliopistoissa ja julkaissut ympäristö- ja hallinto-oikeuden alalta paljon teoksia. Hän oli korkeimman hallinto-oikeuden presidentti vuosina 2012–18.

– Vahva periaate on, että maakunta ratkaisee itsehallintonsa puitteissa ja lain rajoissa maakuntakaavalla, miten isot maankäyttöhankkeet sen alueella sijoitetaan.

Hänen mukaansa valtakunnalliset maankäyttötavoitteet voivat lain mukaan poikkeuksellisesti oikeuttaa ympäristöministeriön antamaan maakunnan liitolle kaavoitusmääräyksen.

– Sinänsä on mahdollista, että tuollainen määräys koskisi esimerkiksi valtakunnallisia liikenneyhteyksiä. Tämä edellyttäisi kuitenkin voimassa olevan maankäyttötavoitteen tekstin selkeää vaatimusta tuollaiselle määräykselle ja sen tarkemmalle sisällölle, ja muutoinkin laissa säädettyjen poikkeusedellytysten täyttymistä.

– 178. pykälää ei ole koskaan sovellettu maakuntakaavaan missään tarkoituksessa.

Valitukset jarruttaisivat

Se, voiko esimerkiksi maakunnan liitto valittaa jo ministeriön määräyksestä hallinto-oikeuteen, ei Vihervuoren mukaan ole täysin selvää. Päätös kuitenkin annetaan niin sanotussa julkipanomenettelyssä, mikä on tyypillistä laajoja tahoja koskeville valituskelpoisille päätöksille.

Maakuntakaavan muuttamismenettelyä ei hänen mukaansa voitane aloittaa ennen ministeriön määräyksen laillisuuden lopullista ratkaisemista.

– Joka tapauksessa itse maakuntakaavan muutos olisi aikanaan valituskelpoinen päätös. Mahdollinen ministeriön määräys ei yksin ratkaisisi kaavan lainmukaisuutta. Maakuntakaavoille on tyypillistä, että merkittävistä aluevarauksista valitetaan hallinto-oikeuteen.

– Kun tuomioistuimen ratkaisuja tämän tapaisista asioista ei ole, ei voida sanoa, miten asiaa tulkitaan. Niin kauan kuin ei ole ennakkopäätöksiä, on myös menettelylle tietynlainen kynnys.