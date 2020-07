Rautakankikävelyn MM-kisa siirtyy vuodella eteenpäin – "Emme ota terveysriskejä"

Kuninkaankartanon olut- ja ruokakulttuurin ystävät ry ( KKY) on päättänyt peruuttaa tämän vuoden Rautainen ilta -tapahtuman, jonka pääosana on jo 19 kertaa ollut Rautakankikävelyn MM-kisa Tammelan Mustialassa. – Vaikka koronatilanne...

