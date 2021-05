Ravintolat saavat tarjoilla Kanta-Hämeessä iltakymmeneen torstaista lähtien – Rajoitukset lieventyvät kautta maan

Valtioneuvosto on muuttanut asetusta, jolla rajoitetaan ravitsemisliikkeiden toimintaa koronaepidemian vuoksi. Rajoitukset kevenevät lähes koko maassa, riippuen alueen epidemiatilanteesta. Asetuksen muutos tulee voimaan torstaina 13. toukokuuta. Kanta-Hämeessä ravintolat saavat torstaista lähtien anniskella kello 7–22 välisenä aikana ja liikkeet saavat olla avoinna kello 23 asti. Ravintolassa, jossa alkoholin anniskelu on päätoimiala, sisätiloissa käytössä on puolet asiakaspaikoista. Muissa…