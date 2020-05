Ravintolat saattavat yhä pysyä kiinni – rajoitukset voivat estää kannattavan liiketoiminnan

Ravintoloista vain pieni osa avautuu 1. kesäkuuta, jos niiden toiminnalle määrätään tiukkoja rajoituksia. Liiketoiminnasta ei saada kannattavaa.

Ministerit ja virkamiehet ovat väläyttäneet ravintolatoiminnan ehdoiksi muun muassa kahden metrin etäisyyksiä ja asiakasmäärän rajoittamista puoleen.

Puolikasta ei avata

– Kun ravintolan toiminta on kannattavaa lounasaikaan ja illalla, se on täynnä. Ravintolan liiketoiminta ei ole missään nimessä kannattavaa, jos se on puolillaan, sanoo hämeenlinnalaisen Ravintola Uoman yrittäjä Joakim Parkkonen.

Ravintola Uoma on lounas- ja a la carte -ravintola, jolla on 40 asiakaspaikkaa. Parkkonen kertoo, että vaatimus kahden metrin etäisyydestä ei toimisi ravintolassa.

– Jos ravintolasali pitäisi järjestellä tällä tavalla, toiminta ei kannattaisi.

Ravintoloitsijat sinänsä suhtautuvat myönteisesti ravintoloidensa avaamiseen. Pitkän tauon jälkeen liiketoiminta käynnistetään mielellään, jos säännöt sen sallivat ja toiminta on kannattavaa.

Terassi ainakin auki

– Avataan, jos mahdollista. Mutta onko avaaminen mahdollista? kysyy Bar Tason ja Pub Pikku-Eeron osakas Sami Torvinen.

Torvinen uskoo, että Pikku-Eeron terassin avaaminen on mahdollista, vaikka toiminnalle määrättäisiin tiukkoja rajoituksia. Näillä näkymin siis ravintola avaa ovensa runsaan kolmen viikon kuluttua.

– Mahdollisista ehdoista kahden metrin etäisyys ja asiakaspaikkojen käyttöaste ainakin täyttyisivät.

Bar Taso ei avaudu, jos ravintolatoimintaa rajoitetaan ennakoidulla tavalla. Taso on Hämeenlinnan keskustan karaokeravintola, joka on avoinna kello 22–4.

– Bar Taso on pienehkö paikka ja asiakkaat ovat käytännön pakosta lähellä toisiaan. Mikäli asiakasmäärää joudutaan rajoittamaan, niin toiminta ei ole kannattavaa, kertoo Torvinen.

Ravintoloitsija Parkkonen ei hyväksy rajoituksia, joita ravintoloiden toiminnalle aiotaan määrätä.

– Koronan leviämistä ei tällaisilla määräyksillä estetä.

Baareille epäedullinen

Ravintolayrittäjät kiittävät hallituksen niille lupaamaa koronatukea, mutta arvostelevat sitä sen niukkuudesta ja rakenteesta.

– Yrittäjänä koen niin, että hyvä jos pienet yritykset ylipäätään jotakin saavat yhteiskunnalta. Tuki on sikäli myönteinen yllätys, Torvinen sanoo.

Torvinen toteaa, että hän on saanut yksinomaan sanomalehdistä tietoa ravintolatuen ehdoista ja määrästä.

– Huhtikuussa yrityksen liikevaihto oli nolla euroa, kun kulut kuitenkin juoksivat. Tuella saadaan hieman maksettua näitä kuluja.

Torvinen pitää erikoisena, että toinen tuen osa on sidottu tammi–helmikuun liiketoimintaan. Se on baareille ja yökerhoille epäedullista.

– Baareilla ja yökerhoilla tammi- ja helmikuu ovat myynniltään vuoden huonoimmat kuukaudet.

Naurettava tuki

Parkkonen kertoo, että he ovat löytäneet keinon selviytyä koronakriisistä. Monien muiden tilanne on heitä heikompi.

– Alkuun valtion kaksivaiheinen tuki tuntui järkevältä. On kuitenkin naurettavaa, miten vähän valtiovalta tukee ravintoloita.

Parkkosen mielestä seuraukset ovat huonot, jos valtio ei ole valmis investoimaan kunnolla ravintola-alalle, joka on merkittävä työllistäjä.

Hallitus ilmoitti tällä viikolla noin 120 miljoonan euron kahvila- ja ravintolatuesta. Tuki on kaksiosainen niin, että toisaalta katetaan ravintoloiden kiinteitä kuluja ja toisaalta tuetaan työntekijöiden työllistämistä. Majoitus- ja ravintola-alaa edustava järjestö Mara on vaatinut tuen kolminkertaistamista.